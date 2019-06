Las urgencias sociales golpearon las puertas de los cuartos oscuros

Gustavo Lescano

glescano@ellitoral.com.ar

“Primero me fui a la misma escuela que voté en la última elección, pero me mandaron a otra. De ahí me dijeron que vaya nomás a la Regional. Y bueno, acá estoy, después de dar toda esta vuelta. Para colmo, con los candidatos que tenemos... no hay uno que valga la pena”, se lamentaba ayer un señor de sesenta y pico que conversaba con una mujer que esperaba a alguien en su moto estacionada frente al colegio donde se sufragaba. Faltaban menos de dos horas para el cierre de la jornada electoral y las palabras del hombre sintetizaban la apatía de parte del electorado que, por diversos canales, se expresó abrumado por tanta oferta electoral, tantas sonrisas en afiches, pero muy pocas propuestas (y respuestas) a los problemas reales. Así como la neblina de la mañana pareció hacer todo más lento en el comienzo, el sol de la media mañana y, sobre todo, de la tarde, influyó en la activación del motor personal y comunitario que aportó mayor afluencia de votantes.

En las escuelas todo empezó sin mayores sobresaltos y solamente con algunos inconvenientes comunes en estas jornadas. Para muchos volvía eso de “voté sólo para cumplir”, en otros casos, la decisión se definía en el cuarto oscuro con mucho de azar, pero para varios la determinación ya había sido tomada con antelación: todo fue sólo un trámite. Entre las opiniones recabadas por El Litoral en un sondeo desarrollado en diversas escuelas capitalinas, la problemática de la pobreza fue la más reiterativa a la hora de reclamar soluciones a los candidatos, sea cual fuere el resultado.

Esta preocupación por combatir la problemática de la pobreza, y como motorizador del voto, también se registró -a escala- entre los internos del Penal 6 que ayer sufragaron tras las rejas y sobre el cual este diario cuenta en una de sus crónicas de la jornada electoral. El termómetro social aparece así a pleno, ofreciendo una nueva posibilidad a la dirigencia de agendar y tratar en serio esta cuestión central.

“Hay que hacer cosas para la gente”, apuntó el hombre del relato inicial que contaba su periplo para votar y que, de paso, cuestionó a los postulantes.

“No queda otra, hay que cumplir con estas elecciones y exigir después que cumplan con solucionar nuestros principales problemas”, decía un muchacho treintañero mientras subía con su padre las empinadas escaleras rumbo a la mesa de votación que le correspondía.

La afluencia de votantes finalmente superó la línea del 60%, una buena cifra para el promedio de los comicios anteriores, especialmente para legisladores. “Ojalá sirva, que cambie algo”, murmuraba una señora a su vecina al salir de la escuela en que votó.

A pocos metros de allí, otra mujer y su pequeña hija buscaban algún auto partidario para ir a sufragar al enterarse que no estaba en las listas del colegio y que debía ir a otro barrio. “Hace media hora que estamos esperando uno”, le comentó al pasar a un hombre que estaba parado al lado de un coche con cartel amarillo y balizas encendidas, pero no era el chofer del mismo.

A sólo dos cuadras del colegio la ciudad seguía su ritmo de domingo, con gente sentada en la vereda entibiándose con el sol de la tardecita, otros caminaban cerca del parque Mitre y de ahí hacia el centro. El tránsito mostraba un par de vehículos acelerando para llegar a votar antes de que cerraran la escuela, como también se vio a un esporádico colectivo gratuito rumbo al puerto. Allí, la gente estaba en “frecuencia finde”.

De esa manera, Corrientes cerraba su jornada electoral con más ímpetu y participación, pero con las urgencias sociales golpeando las puertas de los cuartos oscuros, clamando a los electos soluciones a problemas reales.