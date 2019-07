Trump prepara este fin de semana una “cacería” que aterroriza a inmigrantes

La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar este fin de semana una verdadera “cacería” entre inmigrantes indocumentados aterrorizó a miles de familias que temen ser separadas y llevó a líderes de la oposición a rechazar la “brutalidad” de la idea, informó la prensa local.

El diario The New York Times, que citó como fuente a funcionarios gubernamentales a los que no identificó, informó que el próximo domingo habrá redadas en al menos diez grandes ciudades del país para capturar a inmigrantes indocumentados y a sus familiares.

La cacería, en un país en el que hay al menos 12 millones de personas que viven de forma irregular, estará a cargo del personal de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El ICE apuntará principalmente a la búsqueda de unos 2.000 inmigrantes sobre los cuales ya pesa orden de deportación y que han eludido audiencias judiciales. Pero The New York Times aseguró que “las autoridades podrían detener a inmigrantes que estén en el área aun cuando ellos no fueran los buscados”. Entre las ciudades donde podrían ocurrir esas redadas se cuentan Chicago en el estado de Illinois, Baltimore en Maryland, Nueva York en el estado homónimo, Houston en Texas, Los Angeles en California y Miami en Florida.