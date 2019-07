La expo “Mundo jurásico” podría quedarse hasta el Día del Niño por la alta demanda

Por la cantidad de público que continúa asistiendo al Mundo Jurásico, la exposición de dinosaurios animatrónicos a escala real que se desarrolla en costanera Sur y Lamadrid, desde la organización informaron a El Litoral que analizan mantener la muestra hasta la segunda semana de agosto, para permitir que más gente pueda disfrutar de la experiencia.

Durante la visita al predio, El Litoral dialogó ayer con el encargado del parque, Agustín Pacheco, quien destacó el éxito de la puesta en escena y dijo que “por día tenemos entre 1.200 y 1.400 personas entre adultos, niños, familias y colegio. Desde que el Mundo Jurásico abrió sus puertas, la mayor cantidad de público y ventas la tuvimos durante el fin de semana largo”.

“En principio, teníamos pensado estar hasta el 31 de julio, pero ahora analizamos la posibilidad de quedarnos hasta la segunda semana de agosto, para el Día del Niño”, dijo y agregó que “durante las vacaciones estamos de 14 a 20, y si extendemos la muestra vamos a trabajar horario normal lunes, martes y miércoles de 14 a 18, jueves y viernes de 8 a 18 y sábado, domingo y feriados de 14 a 20.

Experiencia jurásica

Al ingresar al playón deportivo, se puede observar réplicas de restos fósiles y toda la información sobre el trabajo de recuperación de los mismos.

Luego de atravesar una rampa que facilita el ingreso de las carriolas de los niños y personas en sillas de ruedas, se llega al gran playón donde de acuerdo a una línea histórica se encuentran los dinosaurios, que con movimientos y sonidos generan mucha sorpresa no sólo en los pequeños, sino también en los adultos, ya que este tipo de espectáculos no estaban dispuestos en épocas anteriores.

“Esa la primera vez que veo este tipo de cosas, traje a mis nietos”, dijo Josefina. Mientras que Mariana y Liliana tras haber recorrido la muestra disfrutaban de unos mates dentro del predio comentaron a El Litoral que “trajimos a los chicos que siguen dando vueltas, no se quieren ir. Esta es la segunda vez que vemos algo así, la primera fue en el Chaco”.

En el predio, se pudo visualizar a mucho público, entre el cual los niños predominaban y no dejaban de corretear por todos lados sorprendidos por los ejemplares que se movían y hacían ruido, y cobraban mayor realismo al observarlos en conjunto durante el atardecer.

Y en este sentido, Pacheco detalló que “la muestra está pensada para que los chicos aprendan y disfruten, los menores de 5 años pueden pasear sobre un dinosaurio, que es un triceratops con volante. Además hay un área interactiva, donde los chicos le dan movimiento a los dinosaurios como así también sonido.

Precios

Los menores de un año no abonan entrada, de 1 a 12 años vale $100, y desde los 13 años en adelante, $200. Los fines de semana y feriados, de 1 a 12 años deberán abonar $150 y desde 13 años en adelante $250. Los grupos escolares superiores a 20 alumnos acceden a un descuento del 30% de lunes a viernes, pero deben comunicarse al: 3794 -754749/3794-342584. Y la promoción familiar, vigente de lunes a viernes brinda un pack de $500 que incluye 2 entradas para menores y 2 entradas generales. Esa promoción, los fines de semana o feriados cuesta $700.