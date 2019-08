Pichetto descarta cambios en el gabinete de Macri y que ya exista "una transición"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, descartó hoy modificaciones en el gabinete nacional, al tiempo que consideró que es una apreciación "errónea hablar de transición" presidencial teniendo en cuenta que las elecciones "son en octubre".

De esta forma se refirió a las versiones que circularon desde ayer por la tarde en algunos medios y en las redes sociales, respecto de la posibilidad del alejamiento del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

"No hay ningún tipo de cosa cierta en esa versión. Si bien son decisiones que le caben al presidente Mauricio Macri, no hubo ningún tipo de diálogo sobre ese tema. No hay ningún cambio por ahora en el Gobierno", aseguró Pichetto en radio Mitre.

En tanto, cuestionó el concepto de "transición" al sostener que es "erróneo" utilizarlo y que parte de "analistas políticos se equivocan" al expresarse de esa manera.

"Es una anomalía al concepto de transición, me parece que no se interpreta correctamente el sistema institucional argentino, ya que el Presidente está en pleno ejercicio de sus poderes y las elecciones son en octubre", destacó

Además, dijo que "si se repite el resultado, cosa que dudo, a partir de allí, con un resultado efectivo, se puede abrir un proceso de transición, de diálogo, de acuerdos lógicos y razonables", afirmó.

Pichetto agregó que Juntos por el Cambio "ahora" tiene que "remontar desde abajo, pero el Presidente no ha perdido".

"Ahí también hay un error de los analistas políticos, porque su caudal electoral se ha mantenido, solo ha habido una variación de 3 puntos", enumeró.

Y consideró que "en octubre Juntos por el Cambio va a hacer una elección mucho más fuerte. Vamos a estar con mucha probabilidad de ir a un balotaje".

Por otra parte, el senador consideró que debiera haber "comprensión" de parte de los sectores empresariales del combustible frente a la decisión oficial de aplicar la Ley de Abastecimiento para congelar el precio de las naftas durante 90 días, tal como lo anunció el jefe del Estado, y como consecuencia de la negativa de las cámaras de acompañar la medida.

"Debería haber comprensión de los sectores de los combustibles para entender cuáles son las circunstancias en las que se toman estas decisiones", manifestó Pichetto tras mostrarse esperanzado en que "seguirá el diálogo y creo que se llegará a un acuerdo".

El congelamiento de los combustibles fue una de las medidas económicas lanzadas por Macri el miércoles pasado junto a otras disposiciones, como modificaciones en el pago del impuesto a las Ganancias, la Asignación Universal por Hijo y la quita del IVA a los alimentos de la canasta básica, entre otras.