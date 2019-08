Una vez que asuma Slobayen, se frenarán cambios en el gabinete hasta los comicios

Sebastián Slobayen asumirá como ministro de Turismo el jueves o el viernes, aseguraron a El Litoral desde el Gobierno. Una vez que se concrete el cambio, no volverá a reestructurarse el gabinete hasta después de las elecciones generales del 27 de octubre.

Slobayen, actual secretario de Coordinación e Inversiones del Ministerio de Turismo de la Nación, necesita que el presidente Mauricio Macri le acepte la renuncia. Todo eso debe hacerse por decreto, por eso se demora su asunción cuando en un principio se había previsto para hoy.

Slobayen reemplazará a Cristian Piris, quien falleció el lunes 12 de agosto a causa de un tumor.

Se había especulado además con el alejamiento de Jorge Vara del Ministerio de Producción después de las Primarias. El funcionario preveía dedicarse de lleno a la campaña electoral hacia octubre. Pero seguirá en el ministerio, al menos hasta las elecciones generales.

El apuntado para ocupar ese puesto es Claudio Anselmo, del establecimiento yerbatero Las Marías. El propio Valdés ya le ofreció el cargo y espera una respuesta.

En caso de una negativa, muchos en Producción hacen fuerza para que el ungido sea Manuel García Olano, secretario de Agricultura y Ganadería.

Pero por el momento, no habrá más cambios en el equipo de trabajo del Gobernador, aunque internamente se avance con una reestructuración.

Uno de los ministerios que por estos días padece ese reacomodamiento es Salud. Ya hubo pequeños cambios que generaron algún que otro malestar.

Sin embargo, Ricardo Cardozo sigue firme en su puesto. “Muchos quieren que me vaya, pero Salud no es un área fácil, acá hay que laburar. Yo sigo firme hasta que el Gobernador lo decida”, dijo.

El ministro compartió un video en su cuenta de Facebook de una mujer que acababa de dar a luz en el Hospital “San José” de Paso de los Libres, y destaca la atención. “Para los que opinan que se despilfarra”, comentó el ministro de manera enigmática.

Lo cierto es que son varios los nombres en danza para un posible reemplazo: Alfredo Revidatti y Carlos Cassella, pican en punta por estas horas, pero la última palabra la tiene Valdés.

Otra de las posibilidades latentes es un eventual regreso de Carlos Vignolo a la secretaría general de la Gobernación.

Sin embargo, son varios los radicales que salieron a aclarar que trabajarán el doble para revertir el resultado de las Paso y lograr una victoria de Mauricio Macri, ya que no quieren el regreso del actual ministro del Plan Belgrano.

Pese a esa expresión de deseo, la posibilidad de Vignolo como ministro secretario general de la Gobernación cobra fuerza en los pasillos de la Casa Rosada local.

Incidencia de las Paso

La primera modificación que se vio obligado a realizar Valdés tras las Primarias del 11 de agosto fue en el Ministerio de Desarrollo Social, que desde la renuncia de Federico Mouliá, estaba bajo la supervisión de Diógenes González, electo senador.

La crisis desatada a nivel nacional tras los resultados electorales demandaban que el ministerio esté más activo que nunca.

Por eso Valdés apuró el nombramiento del diputado radical Adán Gaya, que dejó la banca para asumir como ministro.

El resultado de las Paso también cambió la situación de la ministra de Educación, Susana Benítez, quien creía que tenía asegurado su lugar en el Congreso, pero Ingrid Jetter le arrebató el segundo lugar en la lista oficialista y ahora deberá esperar mejor suerte.

Benítez era uno de los cambios que se preveían apenas asumió Valdés. Nada indica que la situación sea distinta ahora.

Para Educación habría varias alternativas, entre las que se menciona a Susana Nugara, directora de Nivel Superior; Julia Sáez directora de Prevención y Apoyo, entre otros candidatos.

El propio Gobernador había anunciado hace un mes que los cambios en el gabinete serían paulatinos, ahora dependerá de los resultados electorales.

El mandatario además había anunciado sus deseos de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología.

La mitad del equipo provincial debería renovarse de manera obligatoria. Son varios los candidatos que anhelan probarse el traje de ministro y los partidos socios de la alianza gobernante exigen que se respeten los acuerdos preelectorales.

De acuerdo a las promesas electorales, hay fuerzas que esperan se les asigne algunas subsecretarías. Todo se concretaría una vez que se conozca el resultado de las elecciones. Por ahora, todos deberían estar abocados a la campaña.