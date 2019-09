Declaró el taxista que llevó al periodista hasta su casa

Gustavo Martínez, el taxista que llevó a Eugenio Veppo hasta su casa luego de que el periodista atropellara y matara a una inspectora de tránsito en Palermo, declaró ayer ante la Justicia. Allí, afirmó que no notó “nada extraño” durante el viaje.

“Eran 3 personas, uno de ellos iba recostado sobre la puerta, durmiendo. Los tres iban callados y no me pareció que estuvieran alcoholizados, no noté nada extraño”, explicó. Según el taxista, la persona que se sentó en el asiento del acompañante, que sería Veppo, le indicó que iban a Libertador y Monroe. Pero una vez en el lugar, lo redirigió a Manzanares y Libertador.

Martínez también contó que no entendía la situación cuando lo contactaron: “Yo la verdad es que no tenía certeza de nada. No miro los noticieros. La verdad es que me pasé el fin de semana preocupado por ver qué me había mandado yo porque me estuvieron llamando de la radio. Y la operadora me decía que no me podían dar información”, explicó. El taxista pudo ser identificado a través de imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en Silvio Ruggieri al 2800, lugar donde Veppo abandonó su automóvil tras el hecho.