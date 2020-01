Incautaron 21 rodados sin documentaciones

La Policía secuestró en diferentes lugares de la ciudad Capital varias motocicletas por falta de documentaciones. Luego se conoció que uno de ellos era buscado por estar relacionado con un delito cometido tiempo atrás. También fueron demoradas 21 personas.

De acuerdo al informe policial, los procedimientos fueron realizados por efectivos del departamento de Distritos Policiales, quienes en forma conjunta con los distintos grupos especiales motorizados del Grim 2, 4 y 5 y personal de la Comisaría vigésima, todo bajo la supervisión del Director de Seguridad Metropolitana efectuaron controles de vehículos e identificación de personas en prevención de delitos.

Las tareas de los policías se llevaron a cabo en la tarde noche del miércoles en distintos puntos de jurisdicción de la Comisaria Vigésima, en la zona de los denominados Puente Blanco y Puente Negro, del Barrio Pirayuí. En esas instancias se procedió a la demora de 21 personas para su identificación, ya que no contaban con las documentaciones que acreditaran fehacientemente su identidad y fueron llevados a la comisaría jurisdicción a efectos de conocer sus identidades y averiguación de antecedentes personales.

También se incautaron 21 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, las cuales al momento del operativo no pudieron acreditar la propiedad y/o procedencia en forma fehaciente, ya que no contaban con la documentación correspondiente.

Luego de efectuar las averiguaciones con la base de datos de la Policía sobre la procedencia legal de los rodados se conoció que uno de ellos tenía pedido de secuestro por haber sido denunciado como sustraída en jurisdicción de la Comisaría decimotercera.

Tanto los demorados como las motocicletas secuestradas fueron trasladados a la Comisaría Vigésima.