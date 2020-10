El Gobierno confirmará hoy si hay circulación viral comunitaria en Capital

El Gobierno comunicará hoy si Corrientes tiene circulación viral comunitaria. Las alarmas se encendieron ayer con la mayor cantidad de contagios detectados en un día: 57. De los cuales, cinco se mantenían en investigación epidemiológica para intentar determinar el nexo.

El propio gobernador Gustavo Valdés anticipó ayer que “Capital podría tener circulación viral comunitaria” tras el récord de casos de coronavirus que se confirmaron. “Vamos a esperar hasta mañana (por hoy), pero la situación es preocupante”, dijo.

“Podemos estar teniendo circulación viral en la comunidad. Los números son muy altos. Tengamos cuidado. No entremos a los comercios, pidamos desde la puerta. Programemos las compras. Evitemos movernos”, agregó.

De acuerdo con el parte epidemiológico oficial, en la ciudad de Corrientes se detectaron 57 nuevos casos de covid-19, de los cuales, cinco están en investigación pues se desconoce el nexo. De no confirmarse el lugar de contagio, podría declararse la circulación viral comunitaria.

“Estamos a un paso de la circulación viral comunitaria en Capital. Esperaremos hasta mañana. Pero la cantidad de casos es mucha para la ciudad, y podríamos tener circulación viral”, alertó Valdés en el programa “Lo bueno, lo malo y lo feo”, que conduce Carlos Alonso en Radio Dos.

La cuestión no modificará los parámetros en los que trabaja el Gobierno provincial, que insiste en la responsabilidad social. “La gente debe cambiar sus modales. No podemos pensar que a Corrientes no le va a pasar lo mismo que a Santa Fe, Entre Ríos o Mendoza”, señaló Valdés.

En Salta y 25 de Mayo recuerdan que Corrientes es la provincia que más tiempo se mantuvo en fase 5. “También Misiones y Formosa están bien. Pero tienen medidas más restrictivas que nosotros no podemos implementar por nuestra producción. Nadie puede resistir un año sin trabajar”, recordó el mandatario.

Por eso, más allá de confirmarse o no la circulación viral comunitaria poco cambiará la cotidianidad de Corrientes, no así la de los correntinos. El Gobierno insiste en la necesidad de quedarse en casa y moverse lo menos posible, pese a los 200 días de cuarentena.

En Capital, la situación se agrava con el correr de los días. Es la ciudad con mayor cantidad de casos activos: 243 y la trazabilidad siempre corre riesgo. De confirmarse hoy que hay circulación viral comunitaria, las imposiciones del Gobierno serán las mismas: cuidados extremos, poca movilidad, alcohol en gel y barbijo para todos.

