Fede Bal explicó cómo es la relación con su novia luego del polémico audio a El Polaco

El lunes se filtró un comprometedor audio que Fede Bal le envió a El Polaco para invitarlo a una fiesta. Esto había sido motivo de pelea y separación entre el cantante y Barby Silenzi.

"Tengo la pileta hirviendo, ¿sabés las mujeres que vienen?", le dijo el actor a su compañero de "MasterChef Celebrity", quien también le prometió que habría "cositas".

El hijo de Carmen Barbieri habló luego del audio y le restó importancia. "Nos divertimos y bailamos. No hubo más que alcohol. Y nos divertimos como nenes bailando en un grupo reducido de amigos", le contó a Ciudad.

Pero ahora, Fede dio detalles de cómo es su relación con Sofía Aldrey y dejó en claro que son de mente muy abierta, a diferencia de sus relaciones pasadas donde primaban los celos y el control.

"Cada pareja es un mundo y es necesario ser sincero y real con tus palabras. Hoy necesito una pareja que me entienda en los momentos que necesite estar solo o que me junte con mis amigos y ella no esté. Pero no porque vaya a hacer algo, alguna maldad o invitar chicas y que pasen cosas. Es más porque me gusta ser anfitrión. Cuando vienen tus amigos puede ser un asado hermoso de 15 amigos pero cuando las cosas se van un poquito más a la noche está bueno que vengan algunas amigas. Si ella lo hace también sería bárbaro. Yo soy muy abierto, a veces demasiado", reconoció.

Luego, cuando le preguntaron si tenían la clave del celular del otro, contestó contundente: "No, nunca termina bien, qué querés buscar. Escuchar audios delante de tu novia también es raro, es muy privado. Ahí está el universo de cada persona. No es que no la invito porque quiero hacer algo que no quiero que ella sepa, es porque si viene la atención va mucho más ella. No estás como estarías si no estuviese ella".

Diario Show