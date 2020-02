Paso de la Patria: avanzan con el plan integral de fortalecimiento y modernización administrativa 

Con la instalación de equipamiento informático y el desarrollo de una serie de cursos de capacitación al personal en atención al público, manejo de expedientes tributarios y de servicios en otras áreas, ayer en la Municipalidad de Paso de la Patria se inició la instrumentación de un programa integral de fortalecimiento y modernización administrativa. El plan apunta a hacer más eficiente la recaudación impositiva, brindar facilidades a los contribuyentes y ofrecer una mejor atención por parte de la Comuna.

La iniciativa surgió de la firma de un convenio que se concretó a fines del año pasado entre la comuna local y la empresa SyK SA. Precisamente, la firma presentó ayer los equipos informáticos que funcionarán en el Municipio para modernizar el sistema. A la vez que los responsables del proyecto explicaron los alcances del mismo.

El acto estuvo encabezado por el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, y el referente de la mencionada firma y gerente del proyecto en cuestión, Ramón Quiróz.

También, como complemento de la jornada de puesta en marcha del plan integral, se llevó a cabo un espacio de capacitación sobre una herramienta informática destacada en la organización, como es el Sistema Informático Georreferenciado (GIS, por su sigla en inglés). La charla estuvo a cargo de Sonia Corrales, quien destacó la necesidad de nutrirlo con información para poder seguir sumando múltiples usos al sistema.

Actualmente, según explicaron, se encuentra disponible el GIS de la Municipalidad de Paso de la Patria con la siguiente información: delimitación general (barrios, zonas); calles (nombres, altura, tipo de calle); catastro (parcelas, medidas, manzanas, chacras, construcciones, sometidos a PH); prescripciones (prescripciones, medidas); alumbrado; y otros, como Adremas R1 y R2.



Un antes y un después

“La aplicación de este programa marcará un antes y un después”, resaltó el gerente del proyecto, el contador Ramón Quiróz, en diálogo con El Litoral. Tras lo cual agregó: “Este es el primer paso importante que damos en Paso de la Patria, porque se instalarán las computadoras y todo el equipamiento informático necesario, lo cual va a permitir al personal trabajar de una manera más veloz y más eficiente”.

“Este primer escalón viene acompañado de una serie de herramientas que se le otorgará al Municipio, como una página web y la posibilidad de ofrecer varios servicios online, como el pago a distancia desde cualquier punto del país”, subrayó Quiróz.

Seguidamente, comentó que “hasta ahora se presentaban muchos inconvenientes en la recaudación al no estar informatizados e informados sobre si el contribuyente pagó o no el impuesto, o si el organismo recaudador rindió o no. Todo eso se va a atender y solucionar en tiempo real. Pero este es un proyecto integral de gestión administrativa pública, no sólo sobre una cuestión impositiva”.

Después, según estimó, “el programa estará funcionando a pleno en seis u ocho meses”.

“Desde el 2010 estamos trabajando en el caso, pero por los vaivenes políticos nunca se pudo lograr una continuidad. Algo que recién ahora encontramos y por eso somos optimistas de que todo marchará en un solo sentido”, afirmó el representante de la empresa.

También resaltó que “somos conscientes del potencial recaudatorio que tiene el Municipio, pero esto va acompañado de cursos de capacitación que se le va a dar al personal de atención al público, en el manejo de expedientes y, puntualmente, sobre cada uno de los tributos contemplados. Y también ya está próxima a estrenarse la página web de la Municipalidad, mediante la cual los contribuyentes van a poder imprimir sus boletas desde cualquier punto del país y pagarlas a través de otro sistema de esta índole”.

Respecto a la labor de los equipos de trabajo, Quiróz indicó que cuentan con el aporte y el respaldo no sólo del personal que está en Paso de la Patria, sino también de profesionales en Capital, como “especialistas en sistema, licenciados, ingenieros, abogados, contadores, que están permanentemente dando respuestas a los requerimientos que nosotros les planteamos de acuerdo a lo que se nos presenta en la labor cotidiana”.

A eso, se sumó ayer el curso de actualización en el nuevo Sistema Informático Georreferenciado (GIS), que se dictó en la Comuna.

“Estas son todas herramientas de última generación que se están poniendo a disposición del Municipio y ya se notaron incrementos en la recaudación local. Somos optimistas de que se va a lograr más”, acentuó.

Asimismo, recordó que “un sistema similar se puso en marcha en Capital en noviembre de 2003 y continúa hasta ahora, con una prórroga de 10 años suscripta hace un par de gestiones. Es un proyecto integral y que el mismo sea modelo es el objetivo de la empresa”, concluyó.