Corrientes: una joven filmó el momento en el que un remisero la acosaba

Una joven estudiante de Odontología vivió una situación de angustia y bronca este domingo en Corrientes al solicitar un servicio de remis para regresar a su casa, cuando el conductor comenzó a sacarle fotos durante el viaje para enviárselas al operador de la base.

Oriana, de 19 años, relató en diálogo con ellitoral.com.ar el desagradable momento que sucedió esta mañana, alrededor de las 7.45, cuando pidió un móvil desde la casa de su amiga para que la traslade hasta su domicilio.

Al cabo de 10 minutos, el conductor del remis llega a la dirección solicitada y durante el viaje decide tomarle fotos.

“Cuando veníamos por (avenida) Armenia escucho por la radio que el de la base dice:‘¡está buena! Anda, ¿eh?' Levanto mi cabeza y veo que le mandó dos fotos mías al operador y me estaba por sacar otra foto más”, relató Oriana.

“El operador me dijo que le mostrara cómo eras vos”, sostuvo el remisero al ser reprendido por la joven, quien logró registrar el mal momento en un video que luego publicó en su cuenta de Twitter.

- ¿Para qué? ¿A usted le parece bien hacer eso? -contestó molesta Oriana.

- Me dijo que le mostrara cómo eras vos, nada más -reiteró el chofer del remis minimizando el acoso- No hice nada malo.

Un día más comprobando que son lo peor!! No se puede terminar bien UNA nochepic.twitter.com/SCvI6ox4Mm — OG (@OGirazoles)March 8, 2020

Oriana llegó a su casa a las 8.10 y decidió acudir más tarde al domicilio de la agencia de remises que le había brindado el servicio. “No me quieren decir nada, me pidieron que por favor no haga la denuncia, me pedían disculpas; pero me parece que si me hizo a mí le hizo a un montón de chicas más”, manifestó.

Según el testimonio de la joven, el móvil que la llevó hasta su casa es “un Corsa Classic color gris, patente OMC 889" perteneciente a la empresa “El Águila”, ubicada en calle Unne al 456.

La víctima mencionó que el conductor del remis sería "José Araujo" y el operador "Lucas Aguirre".

Además, la estudiante de Odontología contó que se acercó a la Comisaría Quinta Urbana, pero "la denuncia quedó archivada en fiscalía", mientras que el material fílmico que iba a ser analizado en la Dirección de Delitos Complejos fue descartado.

"La fiscal de turno no lo toma como delito porque soy mayor de edad", declaró Oriana, quien afirmó que el caso seguirá en manos de abogados.

Hoy 8 de marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.

Miles de mujeres ya salieron a las calles de distintos países del mundo y mañana se esperan movilizaciones masivas en Corrientes y en varias ciudades del país para exigir un pleno acceso a los derechos y un alto a todo tipo de violencia.

(Imagen ilustrativa)