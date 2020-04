Terrile sostuvo que el deporte es uno de los sectores más afectados

El aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus provocó la paralización de gran parte del país. El Secretario de Deportes de la Provincia de Corrientes, Jorge Terrile, considera que el ambiente deportivo es el que más sufre con la cuarentena, dado que no se puede practicar disciplina alguna.

“Actualmente el deporte es uno de los sectores más afectados, no hay ningún tipo de actividad”, consideró el funcionario. “Se viene hablando que de aquí a diez días se podría ir levantando paulatinamente el aislamiento, pero según los trascendidos lo último sería el deporte con presencia de público. Por lo tanto vamos viendo el día a día y pensando en el día después”.

Terrile, en declaraciones a Radio Dos, hizo referencia a un grupo específico. “Hay algunos sectores que trabajan de manera informal, con esto digo, por ejemplo, que en un club en lugar de pagar un sueldo le permiten a algún trabajador recaudar con el alquiler de la cancha. Eso hoy no se puede dar y ese canchero se queda sin ingreso no tiene capacidad de ahorro y no puede comprar su comida. Con esas personas estamos trabajando juntos para que no sufran tanto con esta pandemia”.

Para colaborar con este sector, “ahora estamos trabajando en la carga para que puedan lograr los subsidios, para aquellos que lo puedan obtener y de esa forma recibir una ayuda en un momento especial”.

De todas formas, “estamos hablando con los presidentes de los clubes, de las asociaciones y de las federaciones que hay en la provincia para ir viendo qué vamos a hacer a partir de las medidas que se toman a nivel nacional y local. Nuestra idea es poder ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades y teniendo en cuenta cuáles son las prioridades del momento”.

Puertas adentro de la Secretaría también se analiza la situación de los profesores. “Estamos viendo cómo solucionamos el tema de los profesores que están con nosotros y que tenían actividad extras, como escuelitas de fútbol y trabajos personalizados. Hoy ese extra no está y por supuesto que se reciente. Estamos haciendo un programa con las necesidades de cada uno. Nosotros estamos al lado de cada uno de ellos y mirando qué solución le podemos encontrar siempre respetando las condiciones del aislamiento social”.

Terrile contó algunas ofertas que realiza la Secretaría en este momento y se mostró orgulloso por el respaldo de los trabajadores en tareas voluntarias. “Estamos ofreciendo clases on line en lo que se pueda hacer junto con los profesores. Además, el Gobernador (Gustavo Valdés) sabe que tiene la Secretaría a disposición para cualquier caso de emergencia. Ya hay un listado de voluntarios. Tengo el orgullo de decir que de un plantel de 20 profesores que tenemos, 19 se han puesto a disposición para trabajar en las áreas que sean necesarias”, culminó.