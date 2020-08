Ayuí, un plan de desarrollo que incluye más de 300 casas y varias entidades públicas

El Ejecutivo municipal de Virasoro presentó un plan de desarrollo urbanístico denominado barrio Ayuí. Este se emplazaría en un predio de unas 21 hectáreas y contemplaría la construcción de 336 viviendas y las instalaciones de, al menos, cuatro entidades públicas. “Somos conscientes de que este es un plan que tiene objetivos a mediano y largo plazo. Es decir que no comenzará a ejecutarse inmediatamente, pero es esencial que trabajemos en este tipo de propuestas que, entre otras cosas, busca reducir el déficit habitacional que existe en nuestra ciudad”, aseveró el intendente Emiliano Fernández en diálogo con El Litoral.

Sobre cómo surgió la propuesta, el jefe comunal recordó que la Provincia aprobó la construcción en Virasoro de un centro de día para atender a personas con algún tipo de discapacidad, y de un Centro de Desarrollo Infantil. Pero uno de los requisitos que el Municipio debía cumplir para que iniciaran las obras era cederle los terrenos en los que se emplazarían ambas entidades.

“Como nosotros no tenemos terrenos fiscales, comenzamos a buscar para adquirirlos. Fue así que encontramos un área amplia y en la que observamos que podríamos ejecutar un plan de desarrollo urbano que incluyera también viviendas y otros edificios públicos”, contó Fernández. Tras lo cual añadió que “según nuestra Carta Orgánica, para ese tipo de compras necesitamos el aval de los dos tercios de los concejales. Eso lamentablemente no se logró porque desde la oposición argumentaron que era un área baja. Fundamento con el que no estamos de acuerdo, porque se podrían hacer los trabajos de nivelación necesarios”.

Ante la imposibilidad de adquirir las tierras, “acudimos al gobernador Gustavo Valdés y le comentamos sobre el proyecto. El no solo nos expresó que le parecía interesante, sino que también se comprometió a que la Provincia comprará esas 21 hectáreas”, remarcó el intendente virasoreño.

Por lo que estimó que “podemos seguir trabajando para que este proyecto de desarrollo urbanístico se concrete”.

En este sentido, comentó que en un plazo no superior a los tres meses estarían los resultados de los estudios técnicos que se están realizando para dotar de servicios básicos a esa zona de la ciudad. “La línea de electricidad y la red de agua potable están a solo unos 150 metros, por lo que eso no implicaría inconvenientes. Por ahí, lo más complejo será contar con el servicio de cloacas. Pero si logramos ejecutar las instalaciones en esa área, también se beneficiarán barrios aledaños”, señaló Fernández.

