Ameal: "Con D'Onofrio pensamos igual, jugar los clásicos es comercial, no deportivo"

Jorge Ameal, máxima autoridad de Boca Juniors, rechazó hoy nuevamente la posibilidad de que haya una fecha de clásicos en el próximo torneo del fútbol argentino, y sostuvo que "con (Rodolfo) D'Onofrio, presidente de River, pensamos igual".

"Una fecha de clásicos, sin que ese partido sea consecuencia de un cruce deportivo por obra de los resultados, es un tema comercial, no deportivo", dijo Ameal esta tarde en TyC Sports.

En cuanto a la situación del delantero Sebastián Villa, quien afronta una causa penal en la justicia por violencia de género, debido a una denuncia su expareja Daniela Cortés en abril pasado, Ameal señaló: "No vamos a separar (del plantel) a Villa hasta que la justicia decida".

En una reafirmación de la postura de Boca desde que se conoció la denuncia, el presidente boquense dijo que "no nos tenemos que adelantar, esperemos a que la justicia decida, si es culpable hay que curarlo porque sobre la pena no hay que seguir penando. Si tuvo un problema, busquemos cómo podemos ayudarlo".

"Lo lógico es sancionar y sacarle lo que Villa sabe hacer, que es jugar al fútbol. Esta es mi opinión, pero somos treinta miembros en la comisión directiva de Boca y veremos. Estamos esperando lo que decida la justicia. El jugador está en el plantel y a disposición del técnico (Miguel Russo)", agregó.

Sobre la renovación del contrato de Carlos Tevez, el dirigente dijo que "Román (Riquelme) fue fundamental para arreglar con Tevez, habló con él y está todo bien. Se está entrenando con ganas y va a andar muy bien".

En cuanto a la posible salida por ventas de los arqueros Esteban Andrada y Agustín Rossi, el presidente "xeneize" indicó que "no hay ningún pedido ni por Andrada, ni por Rossi", al tiempo que saludó la llegada de Javier García, procedente de Racing, al expresar "el gran aprecio que siento por Javier, quien es muy buen profesional y arquero", surgido de las divisiones juveniles de Boca.

Con respecto a la salida del defensor paraguayo Junior Alonso, Ameal dijo que "está claro que el que no quiere jugar en Boca, listo, se va otro lado. Jugar en Boca tiene que ser un orgullo no una obligación. Alonso es un gran futbolista. Tomó la decisión de irse por un problemita familiar, no podía ver a su familia que estaba en Paraguay, todas esas cosas influyeron, y listo, ya está".

En cuanto a la aprobación de la burbuja sanitaria de la Conmebol por parte del Gobierno argentino, Ameal explicó: "Estamos esperando para saber si tenemos que hacer cuarentena cuando volvamos de Paraguay. Los equipos argentinos tenemos desventaja deportiva. Todo depende del Gobierno y del cuidado de la salud".

Ameal, de 71 años, asumió su segundo mandato en la presidencia Boca en diciembre del año pasado, al ganar en la elecciones junto a Mario Pergolini como vice y Juan Román Riquelme como vice segundo.

El 7 de marzo pasado, Boca se consagró campeón de la Superliga bajo la conducción de Miguel Russo, lo que significó el tercer título para Ameal como dirigente, tras las conquistas de 2008 y 2011.