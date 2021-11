Andy Kusnetzoff recordó cuando intentó conquistar a Renée Zellweger

Súper contento por la hermosa familia que formó con Florencia Suárez, la mamá de sus dos hijos, Andy Kusnetzoff hizo memoria y, divertido, recordó cuando quiso conquistar a Renée Zellweger hace muchísimos años.

En sus comienzos como notero de Caiga Quien Caiga, se la cruzó en el Festival de Venecia y consiguió hacerle una entrevista. Seguro de sí mismo, luego se animó a ir por más.

"Le dejé un CD en donde ella paraba, en el hotel", contó en diálogo con Jey Mammon en Los Mammones (América).

Y siguió: "Me fui a dormir y no me quedé tranquilo. Dije ‘No, hay que hacer algo. Esto no puede quedar así’. Agarré un compact, averigüé en que hotel estaba, le dejé una carta con la dirección y un CD de soul, lo que tenía. Y me quedé tranquilo que hice algo”.

Un mes después, recibió una carta de parte de la actriz de Hollywood pero, a diferencia de lo que creyó el conductor, fue decepcionante.

"Estaba firmada como si fuera para un fan", rememoró Andy.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Cinco años después, se volvieron a encontrar. Audaz, Andy se coló en la fiesta en donde ella estaba y se acercó para hablarle.

"Para mi llamó a seguridad. Cuando se iba la encaré y le digo '¡toma Renée, el saco!'. Y le pido: ‘Llevame en la limo’”.

"No puedo, tengo novio", cerró la actriz que, en ese momento, estaba en pareja con Jim Carrey.

ciudad.com.ar