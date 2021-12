Se labraron cuatro actas a personas que no respetaron el aislamiento por covid positivo

El sábado se labraron cuatro actas a personas con covid positivo que no respetaron el aislamiento en Goya, informó el comisario general Héctor Montiel.

Actualmente Goya es una de las localidades con más casos de coronavirus de la provincia por lo que la policía vienen realizando controles en los domicilios de las personas que están aisladas por COVID.

Según informó TN Goya, una de ellas es una docente que iba de compras sin barbijo a un supermercado y otro es el caso de un hombre de zona este, que se escapó para ir hasta zona sur a ver a su novia y allí participar de una cerveceada.

Por su parte, Montiel indicó a El Litoral que no está autorizado a brindar detalles de cada caso. Pero sí informó de una situación que se vivió en una recepción en Costa Surubí, donde los padres de una joven quisieron entrar al predio sin presentar el esquema de vacunas completo.

"La familia se presentó con un abogado a la recepción porque no los dejaban entrar, yo no entiendo porque se niegan a vacunarse, tienen derecho a no hacerlo pero yo tengo la obligación de hacer cumplir la ley", expresó el comisario.