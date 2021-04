Viajar por el mundo a través de sus sabores

Cuando uno viaja a destinos lejanos, exóticos o simplemente distintos a donde vivimos, no solo buscamos conocer lugares de naturaleza única, monumentos o museos: también buscamos probar la gastronomía local, eso que comen los locales y que muchas veces son platos completamente distintos a los de nuestra cultura. Otras veces no, son muy parecidos, pero sus ingredientes al ser cultivados y trabajados en otras tierras, proporcionan a los platos un sabor y un aroma único. En el último año, la imposibilidad de viajar nos ha dejado sin poder descubrir nuevas realidades, pero la gastronomía puede ser la llave para no dejar de conocer el mundo más allá de nuestras fronteras.

Un lugar para poder sumergirse de lleno en esta aventura es Recepedia, un sitio dedicado a guardar recetas de todas partes del mundo, muy fáciles de hacer y que vienen acompañadas con historias, tips y secretos de la cultura de donde vienen. Recetas de guisos, pastas, pizzas, carnes, arroces, pero también de dulces, Recepedia te cuenta recetas reales, sin requisitos de ingredientes incomparables ya que está pensando para que puedas cocinar rápido, rico y sobre todo barato.

Porque cuando uno viaja a Italia y quiere probar buena pasta, no es necesario que tenga que gastar muchísimo dinero: la buena pasta está en todos lados. En la sección Del Mundo, se pueden encontrar ordenadas por zonas geográficas, recetas típicas árabes, chinas, coreana, india, japonesa, mexicana e italiana, entre muchas otras. Además, en la sección Cocina con Chicos encontrarás muchísimas opciones de fácil preparación, para introducir a los más pequeños en la cocina y sobre todo, para divertirse pasando un buen rato juntos.

Otra sección más que interesante es Para Dos: ¿Cuántas veces necesitamos cocinar sólo para nuestra pareja y las recetas tienen ingredientes como para un batallón? Con estas recetas se pueden crear almuerzos o cenas increíbles, sin cocinar de más.

Por último, la sección de Trucos y tips te ayudará a mejorar tus artes culinarios: ¿cómo es la mejor forma de cortar una cebolla? ¿cómo hacer para cocinar sin sal? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Si no se puede viajar en aviones, viajamos con los sabores.