Se juega la octava fecha en tres ciudades

La octava fecha del Torneo Pre Federal de básquetbol se disputará hoy en forma completa y habrá partidos ene las ciudades de Curuzú Cuatiá, Corrientes y Monte Caseros.

El puntero de la zona A, San Martín de Curuzú Cuatiá recibrá a Antorcha de Saladas que marcha en la última ubicación. Para el local es un partido clave porque puede sellar el primer puesto y la ventaja de localía para los cruces.

Mientras que en la zona 2, Atlético Saladas sumará los puntos en juego contra Colón y ampliará la ventaja sobre su inmediato perseguidor, Amad que tendrá fecha libre.

El programa de partidos para hoy es el siguiente: 20.0 Córdoba vs. El Tala; 21 San Lorenzo de Monte Caseros vs. Hércules y 21.30 San Martín vs. Antorcha. Tendrán fecha libre Unión de Goya en el grupo A y Amad en la zona B.

Cumplidas siete fechas, las posiciones son las siguientes;

Grupo A: San Martín 12 puntos, Córdoba 11, El Tala 10, Unión 7 y Antorcha 6.

Grupo B: Atlético Saladas 12 puntos, Amad 11, Hércules 8, San Lorenzo 7 y Colón 0.