Yanina Latorre fulminó a Diego Latorre y a Mauro Icardi por haber sido infieles

Yanina Latorre criticó con todo a Mauro Icardi al recordar cuando le fue infiel a Wanda Nara con China Suárez. Y rememoró la infidelidad de su marido, Diego Latorre, que pudo perdonar.

En primer lugar, aclaró que tanto Icardi como Latorre, y todos los hombres que son infieles, le generan una "profunda lástima".

Y subrayó que ella jamás se manejaría como Wanda tras una infidelidad. Es que hoy por hoy, la empresaria estaría viviendo un romance con L-Gante. Al menos, públicamente.

YANINA LATORRE APUNTÓ CON TODO CONTRA DIEGO Y MAURO ICARDI

"¿Sabés lo que me pasa con el tipo que te hace estas cosas? Que te mete los cuernos, incluido mi marido, me genera una profunda lástima. Me parece un pobre bolud... No me da ni para vengarme. Me creo más que él. Tiene que mentirme, llevar a la mina al hotel, pagar el pasaje... Digo 'pobre'. Yo no me humillo".

"Y si lo hubiera hecho, no lo publico, no juego. Esto que hace... desarmás una familia. Yo no siento la necesidad de vengarme. Lo que hace Wanda me parece infantil", sentenció Yanina, con firmeza.

Ciudad Magazine