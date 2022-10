Se vendieron 10.000 litros de cerveza en el Oktoberfest del Litoral

Exitosa fue la fiesta de Oktoberfest del Litoral ya que se vendieron más de 10.000 litros de cerveza. El encuentro de cerveceros en el Paseo Iberá convocó a más de 8000 personas entre el viernes y el sábado. La jornada se desarrolló durante dos días seguidos de 19 a 4 con la participación de 29 stands birreros, puestos de comida y shows musicales que acompañaron toda la noche.

En una convocante propuesta cultural impulsada por la Municipalidad, se reunieron cerca de 8.000 personas que disfrutaron de la fiesta en el Paseo Iberá. En la explanada debajo del puente General Manuel Belgrano se instalaron 29 stands de cervezas artesanales y puestos de comida con distintas propuestas gastronómicas.

El secretario de la Cámara de Cerveceros, José Gonzalez, indicó a El Litoral que “aproximadamente, se vendieron 10.000 litros de cerveza y 5000 ecovasos. Desde la nueva comisión estamos trabajando para generar nuevos espacios de trabajo. Esto fue pensado desde principios de año”.

El Oktoberfest del Litoral contó con 29 cervecerías en total, de las cuales 22 correspondieron a Corrientes y 7 fueron de Chaco, Formosa y Misiones. En todas ellas se pudo advertir una amplia variedad de sabores de cervezas.

La jornada estuvo acompañada de buena comida. Las distintas propuestas gastronómicas ofrecían platos de comida como bondiola, choripán, hamburguesas, panchos, papas, empanadas, arepas, sopa paraguaya, entre otros. Además había un stand de la colectividad alemana de Corrientes que ofrecía platos típicos como strudel, salchichas alemanas, chucrut y pretzels.

Esta iniciativa contó con una amplia presencia de jóvenes que bailaron al ritmo de las bandas, el día viernes con la actuación de Vruno y con el cierre de Viento Norte. El sábado se presentaron las bandas Kalakawas y Tributo Fabuloso que hicieron bailar a las más de 4000 personas que habían concurrido. Una vez concluidos los shows, sonaron los Dj Nahuel Sosa y Walter, que pusieron música hasta las 4 de la madrugada.

“Hay que destacar que nuestro público respeta las normas, en las dos noches no tuvimos ningún disturbio. Como el evento se realiza en la zona de la explanada del puente, no se generan ruidos molestos. El sonido va hacia el río y no molesta a las personas que viven cerca”, sostuvo a El Litoral el secretario de la Cámara de Cerveceros de Corrientes. El encuentro pudo desarrollarse sin inconvenientes sin generar ruidos molestos ya que fue ubicado en una zona estratégica, y así evitar molestias a los vecinos de la zona. Además con la idea de promover el uso sustentable, se vendieron cerca de 5000 ecovasos. Cabe destacar que algunas personas deciden llevar sus propios vasos reutilizables que compraron en otros eventos.

