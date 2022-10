La joven graduada en la Unne que recorrió varios países gracias al sistema de becas

Araceli González es una joven chaqueña, oriunda de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que se recibió como médica veterinaria en la Unne y recorrió el mundo gracias al sistema de becas. Ahora quiere contar su historia para ayudar a jóvenes de latinoamérica a conocer este mundo.

Ella es una chica de 33 años que viene de una familia con padres “sencillos y trabajadores, que con muchísimo esfuerzo y sacrificio pudieron pagar mis estudios en Corrientes", cuenta Araceli a El Litoral.

Su padre fue zapatero toda la vida y su madre tuvo varios oficios, trabajó como ama de casa, costurera, peluquera, limpieza, y actualmente es docente.

De esta manera, gracias al esfuerzo de toda una familia, la jóven logró graduarse de veterinaria en la Universidad Nacional del Nordeste y trabajar durante cuatro años en su propia clínica y como profesora particular.

Araceli cuenta que en esa época trabajaba mucho "pero aún así quería más". De esta manera comenzó su camino hacía su próxima meta, especializarse en otros países.

Esta es una posibilidad que existe pero que pocos conocen, de hecho, la joven veterinaria explica que no conocía ese mundo, gracias al cual ahora cuenta con un máster en Ciencia Animal en Brasil y un doctorado en Ciencia Animal en España, especializada en Mejoramiento Genético de bovinos.

Un día, gracias al destino o al algoritmo, Araceli se topó en su Facebook con una publicación sobre una beca para estudiar en Brasil y, "a pesar de que no cumplía con los requisitos, igualmente me comuniqué con las autoridades de la Unne y después de una entrevista con otros postulantes, me eligieron", recuerda.

Así, en 2018 se fue a Río de Janeiro, Brasil, a realizar un máster. "Por mi buen desempeño me ofrecieron realizarlo en solo un año y comenzar el doctorado, así que terminé la maestría y comencé el doctorado de 4 años. Ahí, decidí que quería estudiar también en España", cuenta.

Araceli explica que, gracias al sistema de becas, pudo viajar y conocer varios países, "sin gastar un solo peso".

"Hoy en día, desde España (que es donde vine para seguir formándome) intento a través de mis redes sociales difundir las becas de estudio para todos los estudiantes, principalmente Latinoamericanos", cuenta.

Su perfil de Instagram es @aracelibecas y fue creado para que "los estudiantes argentinos descubran el mundo de oportunidades que tienen en sus manos".