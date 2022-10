La Municipalidad avanza con el secuestro de vehículos que trabajan con Uber

Secuestraron nuevos móviles de Uber en operativos de tránsito esta semana. Los agentes de tránsito realizaron controles especiales para interceptar a conductores que ofrecen sus servicios de manera ilegal, porque no cuentan con la habilitación correspondiente en la capital correntina. Esta semana dieron con cinco conductores y se labraron multas mínimas de $12.000.

La Secretaría de Transporte logró dar con cinco conductores de Uber en los últimos siete días. Los inspectores realizan controles en la vía pública para poder encontrar a los choferes que ofrecen el servicio, que no se encuentra habilitado en la ciudad. En los últimos operativos pudieron constatar que los móviles tenían el teléfono celular a la vista con la aplicación abierta y que transportaban pasajeros.

Las multas que aplican se miden por el valor del combustible, con un monto mínimo de $12.000. En los casos que los choferes de Uber no cumplan con otras reglamentaciones vehiculares la multa es aún más elevada.

El subsecretario de Transporte de la Comuna, Lisandro Rueda, manifestó en Radio Continental Corrientes: “Nosotros tenemos dos tipos de ordenanza que rigen el transporte particular, una para taxi y otra para remises. Uber no está legislado en la zona y estamos afrontando este problema de que transita y ejerce el transporte de manera no reglamentaria, porque no se ajusta a ninguna de las ordenanzas vigentes”.

En la ciudad, la empresa de transporte trabaja en el anonimato desde hace más de un año. Ofrece un servicio de bajo costo, que con el paso del tiempo incrementó la demanda y cada vez más pasajeros la eligen. Para poder transportar pasajeros al igual que los remises y taxis, deben contar con la habilitación municipal que solo es posible con la implementación de una ordenanza.

La habilitación de los móviles de Uber se realiza por medio de una plataforma virtual sin necesidad de presentar la documentación vehicular que tanto remiseros como taxistas están obligados. Por el contrario, la aplicación sólo exige a los conductores la fotocopia de DNI y carnet de conducir.

“Si atrapamos a un conductor de Uber, tiene penalidad, cualquier conductor que no esté trabajando bajo la tutela de una agencia recibe una multa. Hasta la fecha, solo están registrados los taxis y remises”, había indicado el subsecretario de transporte a El Litoral anteriormente.

Para poder captar a los conductores de Uber que infligen las normas municipales, los agentes de tránsito se hacen pasar por usuarios que requieren del servicio de transporte. Exponen sus datos de contacto y una vez que los choferes llegan al lugar de destino, los operarios realizan la multa correspondiente.

Para atraparlos, los inspectores optan por dos opciones. A través de los controles de tránsito o del registro en la aplicación pidiendo un Uber como cualquier pasajero para luego multarlos. Cada vez que esto sucede, los agentes son bloqueados por la aplicación, lo que implica la pérdida de una inspección.