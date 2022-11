“Nación mira para el costado, hay ineficacia, torpeza y falta de gestión”

El gobernador Gustavo Valdés ayer se refirió a las obras para Corrientes que contempla el Presupuesto Nacional y al temario que se abordó en la reunión de Juntos por el Cambio.

Sobre los recursos que prevé el Gobierno Nacional para Corrientes Valdés dijo que “la Nación por ahí proyecta muchas obras que no las va cumplir, como las obras complementarias del segundo Puente. En el Chaco pretende invertir 14 mil millones en el proyecto de autovía y en Corrientes tan solo 2 mil de una mano” y agregó que “me parece que tiene que haber reciprocidad, equilibrio sino lo que terminan haciendo es licitar obras solamente para el Chaco porque es un gobierno amigo. Después se llenan la boca de igualdad, de crecer”.

Advirtió que “está comenzando a peligrar la continuidad de la obra de acceso de la ciudad de Corrientes, que era una obra que tenía que estar terminada ya hace varios años y este Gobierno Nacional ni siquiera puede cumplir”.

En cuanto a la autovía de la Ruta 12 señaló que “necesitamos avanzar con la doble vía de Corrientes a Saladas que me parece que es fundamental que nosotros podamos tener una autopista. Tenemos que comenzar a pensar en ampliar la autovía hacia Santo Tomé, que es de Paso de los Libres”.

“La Nación mira para el costado, hay ineficacia, hay torpeza, hay falta de gestión del Gobierno nacional”, aseguró.

Mientras que sobre la reunión de Juntos por el Cambio que se realizó el martes, en medio de las fuertes internas por las precandidaturas a presidente de la Nación dijo que “hablamos de varios temas, de reglas internas, de la situación política nacional, hablamos de reunirnos, de comenzar a trabajar y retomar las mesas fundamentalmente como la de energía que se va a estar haciendo en Neuquén”.

Sobre una posible reunión nacional del radicalismo indicó que “si se va a reunir, el radicalismo se reúne y habla permanentemente, no es una novedad que el radicalismo se junte. Lo que sí era una novedad es que Juntos por el Cambio no se esté juntando. Hay que bajarle los decibeles a quienes están más ansiosos por ser candidatos y me parece que tenemos que juntarnos, generar confianza en la sociedad”.

“No hay que tenerle miedo a la precandidatura, el problema en la política es cuando nadie quiere ser candidato” dijo sobre los precandidatos a presidente del PRO. “Acá estamos hablando de que hay muchas ideas, de que hay ganas, lo que pasa es que hay que arbitrar y ver cómo llegamos hacia delante. Las Paso van a terminar definiendo quién es el mejor candidato , quien tiene mejor propuesta para llevar adelante las ideas que va a estar presentando Juntos por el Cambio el año que viene”, cerró.