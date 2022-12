Miami despide 2022 con una agenda cargada

Miami ha sido siempre uno de los destinos internacionales más elegidos por los argentinos, sobre todo en los meses de clima soleado y temperatura agradable que se aproximan. Este año, a sus bonitas playas y sus conocidos paseos de compras se suma una agenda de actividades repleta de festivales y grandes eventos de arte y música, de bajo costo o acceso gratuito, que incluso pueden disfrutarse a la distancia gracias a las trasmisiones en vivo que algunas actividades contemplan.

Lanzado oficialmente en 2014, este año tendrá lugar la octava edición del Art of Black Miami, una celebración que permite conectar con la riqueza cultural e histórica del destino. Artistas de diversas partes del mundo promueven el sentimiento de comunidad a través de exposiciones de arte y moda, actuaciones, charlas, películas, experiencias inmersivas, eventos emergentes y murales que invitan a reflexionar acerca de la diversidad.

“En los últimos ocho años la programación Art of Black Miami no ha dejado de expandirse -asegura David Whitaker, presidente y CEO de Gmcvb—. Este programa posiciona aún más al Greater Miami y Miami Beach como un destino multicultural líder e inspirador. Esta celebración del talento único desarrollado en nuestra comunidad, es una plataforma que permite a los artistas exhibir sus habilidades ante un gran público”.

Algunas de las actividades que podrán disfrutarse en diversos puntos de la ciudad, son:

Ancestral Ground presentado por Peter London Global Dance Company y Adrienne Arsht Center of Performing Arts of Miami-Dade County en Downtown. Más información en www.arshtcenter.org

l Prizm Art Fair 2022 – Vernacular À La Mode, Desing Ditrict. Más información en www.Prizm.art.

l Point Comfort Art Fair and Show 2022 en Historic Overtown. Más información en www.pointcomfortart.com.

l Miami MoCaad Soul Basel Kickoff Creative Conversation and Mural Unveiling en Historic Overtown.

l Art Beat Miami en Historic Overtown. Más información en www.Artbeatmiami.com

l Le Art Noir, Diversity in Color en Liberty City. Más información en leartnoir.com

l The Art of an Athlete por Maxwell Pearce en Little Haiti. Más información en www.theartofanathlete.com

l 10th Annual Umbrellas of Little Havana Art Festival en Little Havana. Más información en www.Instagram.com/umbrellasoflittlehavana

l Art UnRestricted at Muse Art Fair en Miami Beach. Más información en www.museartfair.com

l 13th Annual Cada Panel Discussion on Contemporary African Diaspora Art en Miami Beach. Más información en www.cada.us

l Didier William: Nou Kite Tout Sa Dèyè en North Miami. Más información en www.mocanomi.org

l The Art of Transformation en Opa-Locka. Más información en www.Art.afrikin.org

l Artz305 en South Dade. Más información en www.ARTZ305.COM

l “Art of Black Miami honra el espíritu de Miami Art Week al dar a conocer a artistas locales extremadamente talentosos y diversos —declaró Connie Kinnard, vicepresidenta senior del Departamento de Turismo y Desarrollo Multicultural de Gmcvb—. Este año damos la bienvenida a visitantes y residentes para que conozcan las historias que hacen que nuestra comunidad sea excepcionalmente hermosa”. Adicionalmente, tras la reconocida feria Art Basel de una semana de duración en diciembre, una seguidilla de festivales musicales tiene lugar ya sea junto al mar o la piscina.

l The Epic Pool Party, hasta el 4 de diciembre en Sagamore Hotel. De una duración de 5 días y la posibilidad de acceder a una entrada general o de un solo día, esta fiesta épica en la pileta se dará en el marco de la celebración del Art Basel, tendrá un escenario, diversos DJ, artistas y exhibiciones. Lineup en https://theepicpoolparty.com/

l Rakastella, el 3 de diciembre en Virginia Key Beach Park. Este evento que se celebra junto al mar y comienza al atardecer, es un festival musical diverso y ecléctico con vibraciones románticas que se caracteriza por tener experiencias sensoriales inmersivas dentro de la belleza natural del paisaje, despertando así todos los sentidos. Lineup https://rakastella.com/p/#/lineup

l GroundUP Music Festival: del 3 al 5 de febrero en Miami Beach Bandshell: en su sexta edición, este espectáculo nombrado por The New York Times como uno de los "10 mejores momentos musicales de la década", abarca una variedad de estilos y géneros musicales. Cuenta con artistas de Alemania, México, África, Portugal, Colombia y Suiza, por sólo mencionar algunos, y convoca a fanáticos de más de 50 países. Lineup https://www.groundupmusicfestival.com/lineup