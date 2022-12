Croacia trabaja sin un plan especial para Messi

Bruno Petkovic y Josip Juranovic, futbolistas del seleccionado de Croacia, expresaron ayer su confianza en el mediocampo liderado por Luka Modric y aseguraron que no trabajaron “un plan especial” para detener a Lionel Messi, figura de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Croacia abrió las puertas de la práctica de ayer para los primeros quince minutos pero previamente Petkovic, autor del histórico gol ante Brasil, y el lateral derecho Juranovic hablaron en una sala repleta ante un centenar de periodistas de todo el mundo.

Petkovic, exjugador de Catania y Bologna en el “calcio” italiano y actualmente en Dinamo Zagreb, aseguró que el equipo no tiene preparado un “plan especial” para marcar a Lionel Messi.

“No tenemos un plan y soluciones individuales para Messi. Somos un equipo y no creo que necesitemos un plan para detener a un solo jugador porque la Argentina es una selección que tiene muchos buenos jugadores”, remarcó el delantero que hizo el empate 1-1 ante Brasil y llevó a la definición a los penales. “Fue el gol más importante de mi carrera”, admitió después.

Por su parte, Juranovic, lateral derecho titular del equipo croata, sintetizó con una frase risueña la confianza del plantel en el mediocampo que lidera el experimentado Luka Modric y completan Marcelo Brozovic y Mateo Kovasic.

“Tenemos el mejor mediocampo y no sabemos cuando volveremos a tener uno igual. La pelota está más segura con ellos”, manifestó el defensor, uno de los que disputó todos los minutos de Croacia en Qatar 2022.

El jugador del Celtic de Escocia, suena como posible refuerzo de Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone, pero afirmó estar concentrado en el Mundial.

Uno de los ayudantes del entrenador Zlatko Dalic es el exdelantero Mario Mandzukic, con pasado en importantes equipos de Europa y subcampeón del Mundo con Croacia en Rusia 2018.

“Tuve un par de conversaciones con Mario y, aunque no es muy elocuente, me dio algunos consejos que me guardaré por siempre”, reveló Petkovic sobre el aporte del miembro “estrella” del cuerpo técnico.

“Nuestro secreto es que estamos todos juntos. Todos somos como una familia y nos entregamos el uno para el otro”, destacó, por su lado, Juranovic.

Croacia clasificó en el segundo puesto del grupo F con 5 puntos producto del triunfo ante Canadá (4-1) y dos empates sin goles ante Bélgica y Marruecos, el otro sorpresivo semifinalista de la Copa del Mundo.

“Tal vez hubo una subestimación por parte de los medios después nuestro empate con Marruecos. En ese entonces les dijimos a todos que eran una buena selección y merecen estar donde están”, remarcó Petkovic.

En octavos de final y en cuartos de final, el vigente subcampeón del mundo empató con Japón y Brasil, ambos por 1-1, y avanzó tras imponerse en la definición por penales.

“Muchos saben patear penales pero la diferencia está en la tranquilidad y en aguantar la presión. Y también está nuestro arquero en el que siempre podemos confiar y nos hace la vida más fácil”, dijo el atacante, de 28 años, sobre Dominik Livakovic.

El arquero croata es una de las revelaciones del Mundial y con los cuatro penales que atajó en las dos series igualó el récord del argentino Sergio Goycochea en Italia 1990.

El jugador de Dinamo Zagreb atajó tres ante Japón y uno ante Brasil (el otro lo tiró al palo Marquinhos) y fue el héroe de los croatas para meterse entre los cuatro mejores del Mundo por tercera vez en la historia.

En los quince minutos abiertos a la prensa, Dalic solo mostró a los jugadores realizando los ejercicios de entrada en calor y el único que se entrenó diferenciado fue Marcelo Brozovic.

El mediocampista, compañero de Lautaro Martínez en Inter de Italia, solo trotó alrededor de las dos canchas junto a uno de los kinesiólogos pero según aseguraron los colaboradores croatas no corre riesgo su presencia en la semifinal de mañana a las 16 en el estadio Lusail.