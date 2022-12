Ruíz Díaz dijo que Huracán dio una muestra de carácter como equipo

El director técnico de Huracán de Goya, Maximiliano Ruíz Díaz, dijo luego del triunfo de su equipo sobre Alianza de Campo Largo por el Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2022/23 que “el valor de revertir el resultado en estas instancias y con un equipo duro como el chaqueño es importantísimo y nos da confianza para lo que viene”.

El Sabalero se impuso por 2 a 1 sobre el equipo que compite en la Liga Saenzpeñense, luego de terminar el primer tiempo abajo en el marcador, en el partido “de ida” por la segunda fase eliminatoria de la región Litoral Norte que se jugó el domingo por la noche en el estadio Ramón “Cacique” Oviedo del club goyano.

“Fue la primera vez en el torneo que pudimos revertir un resultado en contra, ya que los dos partidos anteriores frente a Central Goya estuvimos 0-1 abajo y no pudimos hacerlo”, señaló a este medio el entrenador.

Para Ruíz Díaz, “el equipo dio una muestra de carácter, porque si bien estuvimos perdiendo injustamente por una virtud del rival tras un error nuestro que fue muy bien aprovechada, nos agarraron desconcentrados, marcando lejos, y pudieron convertir”.

El comienzo del partido no fue el mejor para Huracán. A los pocos minutos perdió al delantero Julio Lugo, uno de los puntos altos del equipo en lo que va del certamen, y luego se encontró abajo en el marcador por un contraataque bien aprovechado por Alianza.

“La lesión de Lugo fue una baja sensible, pero lo importante es que estamos teniendo un plantel de entre 18 y 20 jugadores que están para jugar, y al que no le está tocando entrena bien, está a la altura y eso está a la vista. La muestra es que Matías Zarantonelli entró en el primer tiempo y por como se metió en el juego y lo bien que le hizo al equipo pareció que estaba jugando de entrada. Es bueno que cuando entra alguien de afuera el equipo no lo sienta prácticamente”, explicó el técnico.

A pesar de haber realizado méritos para igualar el encuentro, el Sabalero se retiró a los vestuarios en desventaja, pero en el segundo tiempo salió con todo en busca de dar vuelta la historia, los cambios introducidos oxigenaron al equipo, y en la última parte del encuentro pudo dar vuelta el resultado.

“Con los cambios buscamos darle un poco más de frescura al ataque con gente más descansada. Le pedí a los jugadores que nadie se guarde nada a pesar del calor, que no era necesario que todos aguanten los noventa minutos, que teníamos cinco cambios afuera para poder hacer y dar todo también. Los que salieron, salvo Lugo por lesión, lo hicieron dejando todo, y los que entraron generaron un cambio. Los dos de arriba intentaron, generaron, corrieron para presionar, y Torgoff en el poco tiempo que estuvo exigió, a tal punto de haber conseguido el gol de la victoria”, manifestó Ruíz Díaz.

En cuanto al rival, el DT señaló que “lo que pude ver de Alianza es lo que analizamos en la semana previa en todos los videos que tuvimos y pudimos averiguar: un equipo duro que se planta bien defensivamente y con un juego directo en casi todo el partido”.

Finalmente, consultado sobre cómo imagina el partido “de vuelta” en Campo Largo, Ruíz Díaz dijo: “Vamos a ver qué presentan ellos ahora que tienen que salir a buscar el resultado sí o sí. Supongo que nos encontraremos con un partido donde ellos, desde el primer minuto, saldrán a buscar el resultado, pero lo nuestro no va a ser menos que eso porque necesitamos buscar la clasificación, y si bien la diferencia de un gol es importante, tampoco asegura nada”.

(RP)