Seguirán los cortes de ruta por falta del servicio eléctrico

Vecinos cortaron la ruta nacional 118, en el acceso a Loreto, por la falta de electricidad. Confirmaron que esperan novedades para levantar el reclamo de forma total. En La Cruz, familias también solicitan ayuda por la falta de agua.

El reclamo por la falta de luz comenzó el domingo al caer la tarde en la localidad loretana. Un grupo de familias se reunió con carteles a reclamar desde la tarde. Según indicaron a medios locales, la empresa provincial de energía fijó cortes diarios programados pero la interrupción persiste.

“Todos los días con temperaturas superiores a los 40 °C. El pasado fin de semana -entre el viernes 9 y sábado 10 de diciembre- la temperatura superó los 50 °C de sensación térmica. Todo se agrava más porque al no haber energía no hay agua potable”, explicaron los vecinos. Además, indicaron que el viernes pasado, al horario en el que la selección argentina disputaba su pase a la semifinal del Mundial 2022 el corte persistía.

“En tiempos difíciles se deben tomar medidas drásticas, pasó demasiado tiempo de ser pacientes, es hora de ser escuchados. No es posible que sigamos viviendo estas carencias, tantos días sin luz y desde nuestros hogares no podemos hacer nada. Que se hagan valer nuestros derechos”, escribió Judit Escobar, una joven vecina de la localidad en su cuenta de Facebook.

La joven indicó que tras el reclamo del domingo no recibieron respuestas. “Se tuvo una breve respuesta de que estaban arreglando unos fusibles, tuvimos luz durante la noche luego de esa respuesta. Pero nuevamente hoy (por ayer) desde las 8.30 aproximadamente estamos sin luz por un corte programado a última hora que se sigue repitiendo desde hace tanto tiempo”, indicó a El Litoral sobre los reclamos del domingo.

El intendente de Loreto, Orlando Maidana; un concejal y un jefe distrital de la Dpec en la comuna, asistieron al reclamo para intentar dialogar con los vecinos. “El intendente se hizo presente en la movilización con algunos concejales y con el jefe zonal de la Dpec. Pero la gente no le permitió hablar, por la tensión que se pasó en ese momento que es entendible por el disturbio”, sostuvo Escobar. El reclamo ya lleva dos días en la ruta nacional 118 y confirmaron que no se detendrán hasta que no se resuelva del todo el conflicto.

En La Cruz, en tanto, los usuarios del servicio de agua potable del Paraje Colorado, señalaron no poseer agua potable y elevaron el reclamo a las autoridades. “La gente del municipio envió un electricista, vino al paraje, apagó el motor de la bomba y dejó bajo llave la casilla y se retiró, sin brindar una solución, hasta ahora no tenemos agua”, afirmó un vecino a Noticias La Cruz. “La solución no llega y nos quedamos sin agua por varios días, además del estado de abandono del lugar, sin el mantenimiento adecuado”, agregó.

La alta demanda de la zona, además, se intensifica dado que el tanque no da abasto para toda la zona. Vecinos solicitan a las autoridades una respuesta inmediata y un mejor control de cómo se utiliza el agua, sobre todo en esta temporada estival.