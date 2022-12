Modric contra Orsato: “El Árbitro fue un desastre”

El volante y capitán de Croacia, Luka Modric, aseguró que la Argentina fue “un justo ganador”, pero fustigó al árbitro italiano Daniele Orsato, quien cobró un penal que el crack rosarino Lionel Messi transformó en gol para abrir el marcador.

“Argentina fue un justo ganador del partido, fueron mejores, merecieron ganar, pero estas cosas hay que mencionarlas, generalmente no las hago, pero hoy hay que hacerlo”, expresó Modric en rueda de prensa.

“No me gusta hablar de árbitros, pero este es de los peores. No tengo buena memoria de él, es un desastre. Para mí no fue penal”, expresó el crack del Real Madrid sobre la infracción a Julián Álvarez que devino en el penal para el 1-0 de la Argentina.

“A pesar de esto, no quiero quitar mérito a Argentina. El penal nos mató. Hay que recuperarse para el tercer puesto y ganar ese partido”, agregó Modric.