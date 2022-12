†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

Falleció el 17/12/2022 en la ciudad de Bs. As. Su esposo Gustavo José Ingaramo; sus hijos José Nicolás y Camila, Francisco y Aymará y Manuel y Agustina, y sus nietos Joaquín y Juan Cruz participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando una oración en su memoria. Su ejemplo nos continuará señalando el camino, como ha sido toda su vida. Por voluntad de Graciela no habrá velatorio, celebrándose una misa en el Cementerio Parque del Recuerdo (camino a Santa Ana) a las 10 hs. del día lunes 19/12/2022 previo a la inhumación de sus restos. Se ruega no enviar flores.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA M. GOMEZ VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA GOMEZ

VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

Dra. GRACIELA GOMEZ VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

Dra. GRACIELA GOMEZ VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

Dra. GRACIELA GOMEZ VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

Dra. GRACIELA GOMEZ VARA DE INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

†

GRACIELA MARIA

GOMEZ VARA DE

INGARAMO

Q.E.P.D.

Falleció el 17/12/2022. Querida Graciela: Gracias por tu generosidad desinteresada. Acompañamos a su esposo Gustavo y sus hijos Nicolás, Manuel y Francisco en este doloroso momento. Familia Schulz y Potó Gómez de la Fuente.