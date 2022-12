Comu recibe a Obras y el remero visita a Unión en Santa Fe

Comunicaciones recibirá hoy en su estadio a Obras en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El encuentro tendrá lugar desde las 19.

El Aurinegro viene de ganarle a Boca de visitante por 107 a 102, mientras que su rival perdió con Unión en Santa Fe en el inicio de la gira por esta parte del país. Los árbitros para el partido de hoy serán Daniel Rodrigo, Sergio Tarifeño y Leonardo Mendoza.

Comu buscará el lunes por la tarde noche volver a ganar para cerrar así un año que no ha sido de lo mejor en el inicio de la Liga Nacional. El local ya no contará con Noah Allen, que dejó el equipo y volvió a los Estados Unidos, ni con Eduardo Vasirani, que tiene un desgarro en el gemelo derecho y no estará hasta el reinicio de la temporada.

Penúltima del año

Regatas se presentará esta noche en Santa Fe para jugar contra Unión. El partido se desarrollará desde las 21.30.

En su última presentación, el Remero perdió en cancha frente a Platense por 84 a 61. Mientras que el elenco santafesino superó el sábado a Obras Basket, en condición de local, 86 a 77.

Actualmente, Regatas Corrientes tiene un registro de seis triunfos y siete derrotas, ubicándose en la undécima posición de la tabla.

En tanto, el Tatengue acumula tan solo cuatro victorias y perdió en 11 oportunidades.

En su última presentación de visitante, el conjunto dirigido por Fernando Tulo Rivero, superó a San Lorenzo por 89 a 79.

Regatas volverá a jugar el miércoles frente a Independiente de Oliva.