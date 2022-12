Corrientes celebró un nuevo título mundial

Algarabía y felicidad en Corrientes por el campeonato del mundo de fútbol de Argentina. Miles de personas festejaron con banderas, camisetas y gorros de la selección nacional buscando algún rincón para juntarse y celebrar lo que no se daba hace 36 años. La tercera llegó, y el escudo suma una nueva estrella. Los correntinos disfrutaron de la final del Mundial de Qatar 2022 en el tradicional lugar de celebraciones de la ciudad tras el impactante partido disputado entre Argentina - Francia y casi toda la ciudad decidió ir hacia esa zona después de la culminación del partido.

Las avenidas, las calles y hasta las veredas colapsaron de vehículos y personas que intentaban llegar a la costanera.

La avenida 3 de Abril, la rotonda Poncho Verde fueron los lugares con mayor acumulación de vehículos. Los autos hacían filas con los típicos cánticos de todo el Mundial y el ruido de las bocinas que se escuchaban en cada cuadra de la ciudad. “Lo vivimos supernerviosos, no podíamos comer, no podíamos tomar nada durante el partido. Durante el partido lloramos y nos reímos. Los sentimientos subían y bajaban, fue terrible. Casi me muero siete veces”, comentó una joven que se encaminaba hacía la costanera correntina.

“En los penales le tenía confianza al Dibu, sabía que no podíamos perder y que no se podía escapar. Los festejos los vamos a seguir en la costanera, seguro hasta tarde. Esto no pasa seguido, hay que festejar”, indicó la joven con camiseta albiceleste y anteojos de sol a El Litoral.

Los capitalinos salieron a festejar, lo que comenzó como una ilusión que se hizo esperar por más de tres décadas y lo que imposible sucedió, pudimos ver a Messi levantando la copa dorada.

“Vivimos el partido con locura, estuvimos contentos el primer tiempo y después se nos vino un poco abajo todo, en los primeros minutos del segundo tiempo, pero siempre confiando en los jugadores.

Todo fue muy en vaivén porque nos empatan, metemos otro gol y de nuevo nos empatan”, confesaron dos hinchas con una gran sonrisa.

“Jamás pensamos que se nos escapaba y siempre tuvimos confianza. En los penales estuvimos confiados por el Dibu y nos quedamos sin voz, cuando metemos el último nos largamos a llorar. Vamos a seguir esto en la costanera hasta que nos cansemos de festejar”, dijeron a El Litoral.

Otro de los testimonios fueron los de una joven que aseguró que la ansiedad del partido la hizo vomitar y hasta contó que se le bajó la presión.

“Fue tremendo, parece que no hay un solo partido que no podamos ganar sin sufrir. Cuando fuimos a penales me dio mucho temor, pero sabíamos en el fondo que íbamos a ganar tenía muchisima fe”, concluyó.