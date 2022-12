Esmeralda Mitre habló de su posible candidatura

La mediática Esmeralda Mitre, hija del fallecido dueño del diario La Nación, reveló que está analizando una propuesta para participar de la política en el espacio del Frente de Todos por el lado de Igualar, cuya secretaria general es Carmela Moreau.

“Estoy pensando si voy a participar de la política, lo estoy analizando. Tengo muchísimas ganas de aceptar. Creo que está en mi ADN el poder participar. Me ofrecieron poder participar de la lista de la Ciudad o de Nación por el FdT”, dijo en Mañana Sylvestre (Radio 10).

Mitre podría formar parte de la lista del Frente de Todos para diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Otra opción es que lidere la boleta para la Legislatura porteña. Para ambas posibilidades resta saber el resultado de las negociaciones que lleva adelante con Igualar, pero también tendrá que aguardar que se defina cómo se ordenarán las candidaturas.

También expresó que su interés se acrecentó luego de su participación dentro de Juntos por el Cambio: “Vi todo lo que sucedía ahí adentro y no me gustó. Tuve una oferta de nuevo y preferí no aceptar por el comportamiento que tenían como personas”.