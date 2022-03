Lourdes Sánchez reveló qué le dijo Chato Prada sobre la posibilidad de tener otro hijo

Lourdes Sánchez reveló en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina qué le dijo Chato Prada sobre la posibilidad de tener otro hijo juntos.

“La charla más cercana a esto la tuvimos el fin de semana pasado, en mi cumpleaños. Le dije a Pablo que quiero otro hijo y me dijo ‘vamos a ver’. A mí me encantaría”, reveló la bailarina.

Luego, Lourdes explicó qué tendría que hacer en caso de llevar adelante un embarazo: “Lo tengo que hacer a través de una inseminación porque al no tener las trompas no se puede dar de manera natural”.

LOURDES SÁNCHEZ CONTÓ QUE LE PROPUSIERON DEDICARSE A LA POLÍTICA

En una entrevista con Catalina Dlugi, Lourdes Sánchez contó que, luego de haber animado a Santiago Maratea a realizar la colecta por los incendios en Corrientes, recibió una propuesta para dedicarse a la política.

“No voy a decir quién ni de qué partido ni nada, pero a raíz de todo esto ya me lo ofrecieron. Yo me puse a disposición del difícil momento de Corrientes con los incendios pero yo no soy política. Hoy te digo que no”, aseguró la correntina.

Fuente: Ciudad.com.ar