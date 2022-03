Battaglia recuperó a un titular y espera por Óscar Romero

Boca no piensa en otra cosa que no sea el Superclásico ante River y ya prepara el partido con dos posibles retornos al once inicial: Darío Benedetto y Óscar Romero.

Es que el Pipa entrenó con normalidad y a la par de sus compañeros, mientras que el paraguayo cada vez está más cerca de meterse en el equipo.

La situación de Benedetto es clara desde ya hace más de una semana.

El delantero sufrió una contractura en la zona del peroneo que lo marginó de los partidos ante Huracán -día en el que además había fallecido su abuela- y Estudiantes.

Ese tiempo de reposo le permitió ponerse en forma y, así, ya entrenó con normalidad y a la par del equipo en la práctica vespertina del Xeneize. Salvo un imponderable, el Pipa será titular en el Monumental ante River.

Boca y las esperanzas de contar con Romero ante River

Por el lado de Óscar Romero, la situación es un poco menos clara, aunque la esperanza existe. El paraguayo sintió la acumulación de partidos en tan poco tiempo luego de una larga inactividad. Así, no pudo estar presente ante Estudiantes por una sobrecarga.

Lo cierto es que, si bien todavía no entrenó a la par del grupo, el correr de los días parecen haberle sentado bien al volante ofensivo, quien de a poco suma serias chances de estar ante River el domingo, desde las 19. De no llegar, su lugar será ocupado por Aaron Molinas, de gran partido ante el Pincha.

