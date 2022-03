La Dpec informa que su personal no inspecciona dentro de los domicilios

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informó que su personal no ingresa a los domicilios para realizar inspecciones de ningún tipo, no llama por teléfono a sus usuarios y no solicita datos personales (cuentas bancarias, etc.).

Por lo tanto, pidió a sus usuarios que extremen la atención y los cuidados para no ser víctimas de personas con intenciones delictivas.

Se reiteró que toda la información de interés para los clientes se encuentra publicada en www.dpec.com.ar, así como en las cuentas oficiales de Twitter, Facebook e Instagram: @OficialDpec.

Se informó además que con motivo de realizar mejoras en el servicio, se ejecutarán tareas de mantenimiento en Líneas de Media Tensión (LMT), por lo cual se interrumpirá el suministro de energía eléctrica hoy de 8:30 a 11 en las zonas B° Sapucay, B° Lomas, B° Cremonte y zonas de influencia.