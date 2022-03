La sorpresiva confesión de Luciano Castro sobre su romance con Flor Vigna

Después de que su novia, Flor Vigna (27), y su exesposa, Sabrina Rojas, se unieron para celebrarle un cumpleaños sorpresa a Luciano Castro (47), el actor reflexionó sobre su noviazgo con la cantante y la diferencia de edad ente ambos.

“Jamás me relacioné con una chica más joven en mi vida. No me hubiese animado nunca de no haberme sentido correspondido. Si ella no me miraba dos veces, no hubiera pasado nada”, aseguró el protagonista de El primero de nosotros, la tira de Telefe, em Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad) sobre los veinte años que tienen de diferencia.

“Flor es más linda por dentro que por fuera y no lo digo yo que soy el novio que está perdidamente enamorado, tardan ocho minutos en embelesarte de ella. Es cero careta, no habla de más si no lo siente”, aseguró.

EL CUMPLEAÑOS SÚPER ESPECIAL DE LUCIANO CASTRO ORGANIZADO POR FLOR VIGNA

El actor acaba de cumplir 47 años y sus seres queridos se reunieron para celebrar su amor por él, que tuvo a su actual pareja y a la madre de sus hijos al frente.

“Me organizaron una fiesta sorpresa, qué más quieren. Dije estoy logrando cosas, no es ganarme un Martín Fierro, eso alimenta mi ego artístico, lograr cosas es mirar a los ojos aquellos que estuvieron siempre”, se sinceró.

Fuente: Ciudad.com.ar