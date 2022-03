Benedetto: “Que digan lo que quieran, pero ganó Boca”

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto afirmó que “los clásicos se tienen que ganar como sea y por suerte se pudo ganar, eso fue lo más importante, más allá de si se jugó bien o mal”, al responder al técnico de River, Marcelo Gallardo, quien dijo que el Xeneize se había “llevado demasiado premio” del Monumental.

“Los clásicos se tienen ganar como sea, y bueno, por suerte se pudo ganar. Eso fue lo más importante, más allá de si se jugó o no bien, es otro tema. Repito: son clásicos y se tienen que ganar como sea. ¿Que muchos dijeron que mereció ganar River? Pueden decir lo que quieran, pero ganó Boca”, declaró en radio Metro.

“La victoria no sorprendió. Somos Boca, tenemos que ir a ganar a todas las canchas más allá del momento de cada equipo. Tienen que respetar la camiseta, por más de que un equipo venga bien en un torneo o no. Es cierto que River viene haciendo muy bien las cosas, pero somos Boca y quedó demostrado”, agregó.

El goleador también habló de su lesión muscular en su pierna derecha por la cual estuvo en duda para jugar el Superclásico: “En realidad de la lesión me sentí muy bien, cero molestias. Pero el día anterior en la concentración, empecé con un poquito de fiebre, de catarro, de vómito, no me sentía bien. Sobre el partido me empecé a sentir mejor, y cuando entré a la cancha, mientras fueron pasando los minutos me iba sintiendo un poquito mal, y en el entretiempo tuve que ir a vomitar, me levantó fiebre, estaba con 38,5”, comentó.

Además contó cómo vivió el único gol del partido, convertido por Sebastián Villa en el segundo tiempo: “Me estaba sintiendo muy mal, me iba a pegar un baño e iba a tratar de salir así al banco de suplente. Pero en el vestuario teníamos tele, justo le pido una campera al utilero, me quedo sentado ahí y cuando estoy por salir al banco hace el gol Boca. Y me quedé sentado, no me movió nadie, salí faltando dos minutos”.