Matías Defederico salió al cruce de Cinthia Fernández: "Ella debe de pagar impuestos"

El embargo por una deuda impositiva que salió a reclamarle Cinthia Fernández a Matías Defederico renovó la pelea que mantienen desde su divorcio. Ahora fue el futbolista quien mostró una carta documento que le envió a la panelistas de Momento D el año pasado.

"Tanto se me ha criticado por pedir un alquiler a ella por su parte de la casa, dinero que obviamente iba a saldar la deuda de ARBA, ya que la casa está a mi nombre y el embargo es contra mí", puso, en Instagram junto a una foto de la carta documento que envió el año pasando y que, según contó, todavía no tuvo respuestas.

"Está claro que al vivir ella ahí, debe pagar impuestos, expensas y demás del inmueble, tal como se acordó en el divorcio. Y de yapa, sacar a las nenas de la exposición mediática ya que no estaba de acuerdo con muchas cosas", explicó, molesto, su postura.

CINTHIA FERNÁNDEZ LE RESPONDIÓ A MATÍAS DEFEDERICO: "SU MACHIRULISMO NO ME SORPRENDE"

Cinthia Fernández cruzó a Matías Defederico, a quien acusó a su ex de tener un problema legal por incumplir con el pago de los impuestos de la casa que ocupa junto a sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

"Esto es más de lo mismo. Ayer llegó la intimación de los impuestos. Yo sabía que había una deuda de ARBA porque él, una vez, me dijo que le habían embargado una cuenta, porque yo debía ARBA. Y yo le dije 'no, no. La casa es de los dos, debemos los dos ARBA'. El tema es que él no quiere pagar su mitad", comenzó diciendo la panelista en Nosotros a la Mañana.

Sobre la deuda, agregó: "Si yo pago el total, las 600 lucas, me las reconoce Dios. Y no es la solución. Como no es la solución no pagar porque la casa es de mis hijas".

Con notable bronca, Cinthia continuó más picante: "Yo quiero pagar, pero el señor se va haciendo cuentas por todos lados para evitar que lo sigan embargando".

"La casa es de los dos. Esfuerzo de los dos. Un hogar es integral: esfuerzo de horas de trabajo, esfuerzo del cuidado de los chicos. Es un machirulismo que no me sorprende. Es asombrosa la manera de reinventar su violencia", arremetió Fernández.

Fuente: Ciudad.com.ar