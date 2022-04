Series para maratonear este fin de semana largo

El fin de semana largo de pascuas es una gran oportunidad para relajarse y descansar. Para ello, las plataformas de streaming nos ofrecen un amplio catálogo de opciones de contenido listo para mirar. A continuación te contamos siete miniseries ideales para maratonear:

Landscapers (HBO MAX)

Con solo 4 capítulos, esta miniserie disponible en HBO MAX trata sobre Susan y Christopher Edwards, una pareja de mediana edad inglesa que se convierte en el foco de una investigación luego de ser acusados de haber matado a los padres de ella y mantenerlos enterrados en el patio trasero durante quince años. Basada en una historia real.

Es un true crime, un romance y una sátira de sí misma a la vez. Con las brillantes interpretaciones de Olivia Colman y David Thewlis, es una serie que engancha en las tres horas y media que dura.

https://www.youtube.com/watch?v=AIPYRJwV88c

La edad dorada

(HBO MAX)

La última serie de época del creador de “Downton abbey”, Julian Fellowes, con 9 capítulos a puro drama, ya disponible en HBO MAX. La historia arranca en 1882, con la mudanza de la joven Marian Brook desde la zona rural de Pensilvania a la ciudad de Nueva York después de la muerte de su padre, para vivir con sus tías adineradas. Acompañada por una aspirante a escritora que busca un nuevo comienzo, Marian se ve envuelta de forma inesperada en una guerra social entre una de sus tías, hija de la vieja riqueza, y sus vecinos tremendamente ricos, un magnate ferroviario despiadado y su ambiciosa esposa. Expuesta a un mundo al borde de la edad moderna, ¿Marian seguirá las reglas ya establecidas por la sociedad, o forjará su propio camino?

Este drama histórico destaca por la dirección de arte y la fotografía, siempre reflejando al máximo los ideales de la sociedad que estamos viendo, además del diseño de vestuario, siendo fiel a la vestimenta que se utilizaba en aquellos tiempos.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1r3BTjyNK8

Years and years

(HBO MAX)

Esta miniserie original de la BBC, y actualmente disponible en HBO MAX cuenta con 6 episodios que narran la historia de la familia Lyon a lo largo de quince años clave de la sociedad británica, repletos de convulsos cambios políticos, económicos y tecnológicos.

Esta serie de 2019 logra conectar muy bien con temáticas todavía actuales amplificadas a un futuro que perturba e incomoda. Cuenta con un gran nivel de actuación y una puesta en escena magnífica.

https://www.youtube.com/watch?v=0iucXy-0RKI

The dropout (Star+)

La nueva apuesta de Star+, con Amanda Seyfield como protagonista, cuenta con 8 episodios que narran el intento de la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, por revolucionar la industria de la salud después de abandonar la universidad y comenzar una empresa de tecnología. Este drama está basado en un podcast con el mismo nombre de Rebecca Jarvis, que a su vez está basado en hechos reales.

https://www.youtube.com/watch?v=W7rlZLw9m10

All of us are dead

(Netflix)

Una de las últimas apuestas coreanas que trae Netflix, cuenta con 12 episodios de aproximadamente una hora cada uno. Cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se ven envueltos en la propagación, dentro de su instituto, de un virus que convierte a la gente en zombie. Los estudiantes luchan por escapar y sobrevivir.

Una de las cuestiones más interesantes de este drama es que trata otros temas además de la supervivencia; habla sobre bullying, amor y amistad, entre otros.

https://www.youtube.com/watch?v=-Gab_bNlBAA

Only murders in the

building (Star+)

Con Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez como protagonistas, esta serie llena de comedia y misterio sigue a tres desconocidos que comparten su obsesión por los podcast de crímenes, cuando un día de repente se ven envueltos en uno y deciden crear su propio podcast. Sus 10 capítulos están llenos de comedia atravesada por un interesante crimen que va a dejar con ganas de saber más en cada episodio.

Su segunda temporada llega el 28 de junio.

https://www.youtube.com/watch?v=-V1rQdXXXyI

El turista (HBO MAX)

Este thriller dramático protagonizado por Jamie Dornan y dirigido por Chris Sweeney y Daniel Nettheim cuenta sobre un hombre que es perseguido por un enorme camión cisterna que intenta sacarlo de la carretera. Se despierta en el hospital, herido, pero vivo. Sin embargo, no tiene idea de quién es, por lo que la búsqueda de respuestas lo impulsa a seguir adelante.

Cuenta con 6 episodios de aproximadamente 56 minutos cada uno.

https://www.youtube.com/watch?v=nOizmJqNNWw