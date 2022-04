Fede Bal le pidió casamiento a Sofía Aldrey tras su accidente pero ella lo rechazó

Fede Bal está viviendo un momento muy emocionante en su vida, ya que después de sobrevivir al terrible accidente que tuvo durante el rodaje de su programa de viajes, "Resto del Mundo", tomó la decisión de pedirle matrimonio a su novia, Sofía Aldrey.

El ex participante de "MasterChef Celebrity" se encontraba en Paraty, una localidad a más de 200 kilómetros de Río de Janeiro, Brasil, cuando decidió grabar en un parapente. Sin embargo, ese segmento del ciclo terminó en un accidente ya que el motor se le cayó encima y sufrió una fractura expuesta en el brazo. También tuvo un percance durante a la sala de emergencia ya que se rompió la nariz.

Para poder acompañarlo durante todo el proceso de recuperación, tanto su mamá, Cármen Barbieri, como su novia, Sofía Aldrey, viajaron a Brasil. De esa forma fue que el actor le pidió a la capocómica que se hiciera cargo de algunos capítulos de su programa hasta que estuviese recuperado.

Fede Bal durante su internación en Río de Janeiro.Fede Bal durante su internación en Río de Janeiro.

A raíz de todas las emociones a las que se enfrentó el hijo de Santiago Bal tras su accidente, el actor decidió pedirle casamiento a su pareja. Sin embargo, la joven maquilladora lo rechazó por una divertida razón.

En diálogo con "Momento D", la conductora de "Mañanísimas" expresó: “Me dijeron que Fede se emocionó hablando de ella. Qué bien que reconozca que Sofía es otra leona. Quiero que se casen. Dice que cuando le dan morfina, porque tiene mucho dolor y le dan morfina, le dice ‘nos casamos, tenemos hijos’. Ella le dice ‘me gustaría que me lo digas sin morfina’”.

“Es muy gracioso. Dice que ‘siempre, cuando toma una copa de más o cuando le dan morfina, me dice que quiere tener hijos. Querría que me lo diga fresco’”, cerró la ex participante de "MasterChef Celebrity 2".

Infobae