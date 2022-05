Evangelina Anderson debió ser atendida de urgencia

Si bien en Argentina ya están llegando los primeros fríos del otoño, lo que provoca cuadros gripales en muchas personas, en el hemisferio norte están disfrutando de la llegada de la primavera. Aunque claro, no todo es color de rosa durante “la estación del amor”, especialmente para los alérgicos. Por eso es que Evangelina Anderson, que está instalada desde hace algunos años en Alemania porque su marido Martín Demichelis se desempeña como director técnico del Bayern de Múnich II, no la está pasando tan bien.

Así lo hizo saber mediante una story que compartió este martes en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus casi tres millones de seguidores la imagen de su brazo recibiendo un suero. “Así amanecí hoy. Suero porque se me cerraron las vías respiratorias gracias a la alergia que me produce esta bendita primavera alemana”, escribió. Y añadió, para no preocupar a sus fans: “Gracias a Dios, ya estoy mejor”.

Pero no todas son malas noticias para la modelo. Porque este martes también está celebrando el cumpleaños de su hijo mayor, Bastian, a quien le dedicó un tierno posteo, en el que también publicó varias postales junto a él. “Te miro y le pido al cielo me permita verte convertido en un gran ser humano, con humildad, con valor y dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás. Que siempre lleves con vos que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”, comenzó expresando en la red social.

Y continuó dedicándole emotivas palabras al adolescente: “Que vas a llegar tan lejos como vos te lo propongas, acordate de no separarte del camino. Si sentís que no avanzaste, no te detengas, recordá que todo tiene solución, sólo tenés que buscar la respuesta en el fondo de tu corazón. Luchá contra todo y alcanzá tus metas, no te desesperes si tarda en llegar, todo llega si luchas por eso, solo hacé lo correcto y se te cumplirá. Emprendé tu vuelo, no tengas miedo de caer, porque ahí siempre y aunque no esté presente y no puedas verme te voy a ver y proteger, esperando para darte mi mano”. “Feliz cumple! Serás por siempre mi bebé. #13añitos”, cerró orgullosa.

Evangelina suele compartir fotos y contar su experiencia sobre sus días en ese país europeo, en el que, además, se recibió de instructora de yoga, cursando de manera virtual. En ese sentido, en febrero había compartido una foto suya con un particular outfit. “Mis hijos me dijeron que hoy me vestí de policía”, dijo sobre el look que, sin quererlo, eligió para salir. “Y me acordé que cuando terminé la secundaria quería que esa sea mi vocación”, agregó la modelo que finalmente se recibió de docente y fue maestra jardinera. ¿Cómo siguió su carrera? “Luego fui modelo, bailarina. Actualmente botinera jubilada”, agregó quien está en pareja hace 14 años con Martín Demichelis, con quien se casó y dejó sus proyectos laborales en la Argentina para acompañar al entonces futbolista a Europa. “¡Cómo es la vida!”, reflexionó y preguntó a sus seguidores: “¿Me ven de poli?”.

Infobae