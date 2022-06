Aseguran que usan menos los colectivos urbanos por la reducción de frecuencia

Está previsto para el jueves el llamado a licitación pública nacional para la concesión del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Goya, para la explotación de 4 líneas urbanas de transporte de pasajeros. Uno de los concejales de la ciudad confirmó que la actual empresa no se va a presentar a la licitación y que los vecinos usan menos el colectivo por la reducción de frecuencia.

Según confirmó Marcelo Frattini a TN Goya, la actual empresa no se va a presentar a la nueva licitación porque considera que no es rentable el servicio. “Creo que se va a arreglar”, dijo y agregó: “Votamos la emergencia por 180 días del transporte público de pasajeros y le dimos herramientas al Ejecutivo. Nosotros vamos a privilegiar cualquier inversor goyano, pero si viene una empresa de afuera y quiere invertir y tiene ganas de competir me parece lo más razonable del mundo”. “Hay que pensar también en el usuario. Muchos dejaron de subir al colectivo porque no había una frecuencia permanente, no sabía si llegaba a horario a su trabajo, a la escuela, entre otros destinos”, destacó.

(BDC)