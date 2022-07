Fuerte reacción opositora tras la acusación por una corrida cambiaria

Luego de que Alberto Fernández lo involucrara en una movida desestabilizadora para provocar “una corrida” en medio los vencimientos de la deuda en pesos que afrontaba el Gobierno nacional, el exministro de Hacienda Hernán Lacunza (foto) negó de manera tajante las acusaciones del Presidente y opinó que se trató de una “declaración de impotencia y fragilidad”.

“A pesar de todo lo que dijo Lacunza, nosotros pasamos un test”, había dicho el mandatario en una polémica entrevista con C5N, en la que aseguró que “el problema es que la economía crece mucho”. En específico, se refería a los $248.000 millones que el Gobierno uso para cubrir los vencimientos de la deuda doméstica.

La respuesta del exfuncionario no se hizo esperar y llegó a través de Twitter. “Presidente. En su entrevista, hace mención ‘a pesar de todo lo que dijo Lacunza’. Se trata de una acusación grave, que insinúa alguna declaración mía en contra de los intereses nacionales”, escribió.

Luego, completó: “Por la importancia institucional de la palabra presidencial, presumo podrá aclarar a qué declaración se refiere. Si fue un exabrupto que se hizo eco de una operación mediática burda, sabré comprenderlo en la vorágine de sus responsabilidades. Y disculparlo, rectificación mediante”.

Este jueves, en diálogo con LN+, volvió a defenderse y amplió: “Es mentira lo que dice el Presidente. No sé a qué se refiere, pero no puede precisar nada, porque no existe, ni hubo una reunión, un informe, ni una declaración en on, ni en off. Nunca va a encontrar una declaración mía en contra de la Argentina”.

“Que el Presidente de la Nación se haga eco de esa berretada, es un escalón mucho más bajo del deterioro institucional”, agregó Lacunza, que explicó que no va a hacerle una demanda dado que “no vale la pena, porque nadie lo cree”.

En tanto, señaló que, para responsabilizarlo de una “corrida”, “aluden a un informe escrito datado del 9 de junio”. “La corrida empezó un día antes, el 8 de junio. Es imposible entonces”, indicó.

Por último, calificó la acusación del Presidente como una “declaración de impotencia y fragilidad”. “Imaginate un Gobierno que tiene un año y medio por delante, con una botonera compleja de la política económica, que sea vulnerable a lo que diga yo o un tipo cualquiera en una reunión”, cerró.

El exministro del macrismo se encargó de aclarar que la inflación en la Argentina “no se explica por la guerra” entre Rusia y Ucrania. “En el mundo, a causa de la guerra, podrá subir del 4 % al 8 % anual. Pero acá el año previo fue del 36 %, el año pasado del 51 % y ahora está en 80 %”, precisó. Y agregó: “Los alimentos crecen acá al 6 % mensual y en Brasil, que está en el mismo planeta con guerra, pasaron del 0,5 % al 1 %. Y es la misma harina, el mismo trigo y la misma soja”.

