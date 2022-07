Aranduroga logró un agónico triunfo en su visita a San Patricio

Un agónico triunfo consiguió Aranduroga en su visita a San Patricio. Se impuso 29 a 23 y se consolidó en la primera ubicación del torneo Regional NEA de rugby en el inicio de la undécima fecha. El conjunto Cebra amplió la ventaja a cuatro puntos (36 a 32) sobre su inmediato perseguidor, Curne, que perdió como visitante contra Sixty 19 a 14. Mientras que Taraguy le ganó a Capri en Posadas por 37 a 12.

San Patricio, que marcha último en las posiciones, tuvo un buen arranque contra Aranduroga y, por momentos, lo pudo contener. Sin embargo, la pareja de medios del conjunto Cebra, Martín Miranda Gallino e Isidro Vallejos Bargis, fue clave para marcar la primera ventaja importante en el partido (14-6). El local respondió con su tercera línea. Facundo Ojeda llegó al try que fue convertido por Santiago Luque para quedar un punto abajo (14-13) pero la visita tuvo un mejor cierre y se fue al descanso por una diferencia de 6 (22 a 16).

En el complemento, San Patricio se mostró más firme. Santiago Luque logró descontar, pero fue el pack de delanteros el que permitió dar vuelta el marcador. El experimentado Nicolás Riego llegó al try, convertido por Luque (23 a 22).

Con muchos minutos por jugar, el local se refugió en su campo y Aranduroga probó variantes para desnivelar. Juan Cruz Márquez, que ingresó en el segundo tiempo, encontró espacios y apoyó el try que sumado a la conversión Mirada Gallino sentenció el triunfo del puntero.

Triunfo de Taraguy

Taraguy se tomó revancha de Capri y le ganó claramente en Villa Cabello por 37 a 12. Capri arrancó el partido poniendo el juego adelante con sus delanteros y tuvo dos oportunidades para llegar al try, pero por fallas en el manejo y pérdidas en el contacto desperdició dos claras chances frente al ingoal rival y lo terminó pagando muy caro.Porque Taragüy aprovechó al máximo las que tuvo y apoyó tres tries seguidos, a los 7, 22 y 24 minutos. El primero y el tercero fueron conseguidos por Valentino Fey, en base a su gran velocidad luego de dos salidas rápidas del equipo correntino tras un par de pelotas recuperadas.El segundo lo marcó Pruyas Tanara, cuando luego de un line bien ejecutado, se armó el maul que terminó con el hooker visitante apoyando la pelota.Por entonces Taragüy ganaba cómodo 17-0, pero Capri despertó y achicó con dos tries. El primero llegó a los 33 cuando el centro León Maciel aprovechó una pelota que dejó suelta la defensa “cuerva”, la punteó y se fue hasta debajo de los palos para apoyar. Y sobre el cierre del partido, a los 41, fue Nicolás Palaguerra el encargado de vulnerar el ingoal correntino luego de un buen movimiento de los forwards “Azzurros”.El complemento arrancó de la mejor manera para CAPRI, que a los seis se puso en partido con el penal que anotó Sebastián Falero para quedar a sólo dos de diferencia (17-15).Taragüy comenzó nuevamente a controlar el partido y tuvo en su octavo Matías Zabalo al termómetro del equipo, porque además de ser muy efectivo en las formaciones, aportó el orden necesario para llevar adelante el plan de juego, que fue marcar diferencias con la velocidad de sus backs. Y al “cuervo” eso le salió a la perfección, porque encontró los espacios necesarios para explotar la velocidad y potencia de los ingresados Matías Chiama y Juan Martín Meabe, autores de los tres tries (uno de Chiama y dos de “Tin” Meabe) a los 30, 36 y 43 minutos para liquidar la historia y además darle el punto bonus ofensivo a la visita con el 37-15 final.

La fecha se completará hoy con el partido que disputarán en la capital chaqueña Regatas Resistencia y Aguará de Formosa.