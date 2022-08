Una persona no vidente reclama medicamentos al Pami y pide colaboración

Una persona no vidente necesita ayuda para conseguir sus medicamentos, debido a inconvenientes con Pami y las farmacias de la ciudad. Los tranquilizantes que debe tomar son caros y no los puede solventar porque debe pagar su alquiler. Además, indicó que los fines de semana y feriados no tiene para comer.

María Elizabeth Gómez nació en la localidad de Chavarría y hace muchos años se encuentra domiciliada en el barrio Cambá Cuá de la capital correntina. Por su discapacidad visual, vivió con sus padres hasta los 26 años.

“Cuando fallecieron mis padres pensé en quitarme la vida porque estaba sola y no tenía para comer hasta que una señora me ayudó, ella siempre le daba una mano a la gente. Lamentablemente murió hace tiempo. Vivo desde 1982 en Capital”, indicó a El Litoral. En ese sentido, indicó que la mujer que salvó su vida, hizo lo posible para traerla a un instituto en Corrientes. “Me dijo algo que no se me borra: Dios te dio la vida y te la va a pedir cuando él quiera. En ese momento, me dio plata, se fue hasta Mercedes y me compró ropa y averiguó en un instituto si podía traerme y me ayudaron para conocer las calles, me independizaron y acá estoy”, dijo.

Además, aseguró que sus padres tuvieron hijos y que una hermana vive en el barrio 17 de Agosto, pero que no atiende su teléfono.

Con respecto al inconveniente con los remedios, sostuvo que los necesita cuanto antes. “Estoy teniendo problemas con Pami. Me dicen que está todo autorizado, pero voy a la farmacia y me dicen que tengo que pagar de $700 para arriba. La obra social me dice que está todo autorizado”, contó.

“No tengo más medicamentos, retiré las recetas que me dio la doctora y tenía que buscar desde el 23 de julio, pero no pude conseguir y todas las farmacias me dan las mismas respuestas”, explicó e insistió, “lo escucho siempre al señor Cristian Aragón y dice que los afiliados nos quejemos si pasa algo, al final llamamos y me dan la misma respuesta”.

Además, manifestó que retiraba comida del hogar de ancianos en la iglesia Santa Rita, pero desde la pandemia le cortaron su beneficio y hace dos años no recibe para comer los fines de semana y los feriados.

“Para colmo vivo sola, en Don Bosco y San Martín. Hace 20 años que estoy ahí, por suerte en tranquilidad. Mi nombre original es Germán Lucas Gómez y hace nueve años me llamo María Elizabeth Gómez. Para contactarse conmigo, si alguien me quiere dar una mano, lo puede hacer al 3794-634-130”, relató.

Los medicamentos que necesita son Rogastril (Cinitaprida), Atorvastatin, Pantoprazol, Diocam (Clonazepam 2 mg), Ildusartan 5/50 (Amlodipina -Losartán) todos de 30 comprimidos. Además, de una solución oftalmológica esteril de 5 ml llamada Poentimol 0,50%.