Bella Vista: un hombre de 62 años murió por peritonitis y denuncian mala praxis

Murió un hombre de 64 años, oriundo de Bella Vista, por un caso de peritonitis. Su familia asegura que se trata de un caso de mala praxis. Están asesorados por el Ministerio de Salud de Corrientes y ya realizaron la denuncia. Detallaron que le dieron el alta sin saber qué tenía.

Rubén Oscar Pérez tenía 62 años y vivía en Bella Vista junto con su familia. Tras ingresar al Hospital El Salvador, de esa localidad, fue derivado al Hospital Escuela de Capital. Murió luego de tres días de sufrimiento absoluto en el estómago y falta de respiración.

Su hijo Mariano, de 26 años, realizó la denuncia ante el Ministerio de Salud de la Provincia. Fue recibido y asesorado en Capital por Luis Pérez, subsecretario de Salud y el equipo de Asesoría Legal. La semana que viene harán una revisión en el hospital bellavistense.

“Mi papá entró el día 21 de julio en el hospital de Bella Vista tras el pedido de un privado. El doctor Sereal, que lo atendió en esa consulta determinó que necesitaba internarse porque tenía mucho dolor al costado del cuerpo. Ese día, en el Hospital El Salvador le realizaron unos estudios y al otro día el doctor Manzutti le dijo que estaba bien y que se podía ir a su casa”, contó a El Litoral Mariano Pérez, hijo de Carlos.

“Le dijo que una hora después estarían los estudios que se había realizado, pero que ya los había visto y que estaban bien, que se podía retirar. Le dijo que siga tomando sus pastillas para la diabetes y nada más”, detalló.

Mariano es un joven que vive con su familia de bajo recursos. “Soy changarín, trabajo en una quinta de zapallos. Si no trabajamos no comemos. Estoy ganando $1.500 por día pero tengo hijos, mujer, mi mamá enferma y cosas que pagar. A veces duele, pero tenemos que dejar de comer para pagar las deudas”, relató.

Luego de que Carlos fuera dado de alta, retomó su reposo en el hogar familiar. “Llegamos a las 9 de la mañana en casa del viernes 22 y a las 14 no podía pararse mi papá del dolor. Le pedí a un vecino que me ayude a alzarlo para llevarlo. No tenía buena respiración, teníamos que darle aire con una gorra”, relató entre sollozos.

“Cuando lo internamos el no podía estar. Estuvo hasta el sábado a la tarde sin que le vea un doctor. Se quejaba de que le dolía, no podía ni llegar al baño que estaba a dos metros porque se agitaba. La pasamos muy mal”, sumó.

El relato de Mariano es preciso y no se detiene. “Intenté apurar a los doctores para que lo atiendan y no me hacían caso. El sábado llamé a la doctora y no me dio respuestas. Al mediodía del sábado me mandaron a buscar una ecografía cuando se sabe que en Bella Vista no se hacen los sábados, solo de lunes a viernes. Recorrí toda la mañana y no conseguí. Al no encontrar, los empezamos a apurar y pedimos la posibilidad de derivarlo a Corrientes. En ningún momento se les pasó por la cabeza”, expresó.

“A eso de las 17 del sábado consiguen que se haga en un lugar una resonancia. Pero cuando voy a pagar me salen con que eran $23.000 pesos. Conseguí la plata de alguna manera entre mis hermanos y pagamos. Pero en el apuro no pedí ningún recibo”, contó. Lo cierto es que Mariano había logrado conseguir junto con sus hermanos solo $10 mil.

El joven averiguó luego: “Después, Luis Pérez me confirmó que teniendo Osprera o Pami no deberían cobrarme nada porque es una orden del hospital y debe hacerse cargo”.

Traslado a Capital

“Después de hacerle la resonancia. Sin darme detalles y sobre la ambulancia le ponen sondas y le hacen un hisopado del que nunca tuve el resultado. “La enfermera me dijo que iba a ser derivado a Corrientes y en la ambulancia nomás lo trasladaron. Me fui con lo que tenía puesto, sin plata ni nada”, recordó.

El camino a Capital fue complicado por el estado delicado de salud que atravesaba Oscar. “Mi papá no se podía ni sentar. Yo le daba aire todo el viaje y él me preguntaba a cada rato si ya llegábamos. Yo iba solo atrás en la ambulancia, pero los dos, el chofer y la enfermera iban adelante tomando mate. Yo le pedía que me prendan el aire por la ventanilla para darle aire a mi papá”, contó.

“Cuando llegamos a Corrientes me dicen que lo espere afuera. Lo llevaron al Hospital Escuela. Cuando entró mi papá lo estaban esperando al menos siete personas”, expresó.

La estadía en Capital la recuerda como algo que “pasó muy rápido”. “Sale un doctor y me explica: “Mirá, tu papá tiene el estómago lleno de líquidos. Pero nosotros se lo vamos a extraer como podamos y lo vamos a asistir. Ya te vamos a decir de qué es”. Al ratito sale otra enfermera y me dice: “A tu papá le dio un paro. Los chicos están intentado reanimarlo”.

“Fue como si me pegaran un tiro. En menos de 10 minutos sale la jefa de enfermeros y, aunque me puse contento porque pensé que se controló, me dice: ‘Lo siento mucho, pero tu papá no aguantó el paro’. Ahí se me apagó mi luz”, destacó.

La doctora contuvo a Mariano en el mal momento y le explicó, finalmente, qué había tenido su padre. “Según entendí, lo que me dijo ella es que tenía piedras en la vesícula y le dio peritonitis. El martes estoy queriendo ir a pedir ese estudio”, contó.

Denuncia de mala praxis

La denuncia fue realizada, tras su reunión en Corrientes con Luis Pérez, el 3 de agosto. “Charlé con Luis Pérez y junto con el área legal del Ministerio hicimos la denuncia”, destacó. El escrito fue presentado y redactado por el área de Asesoría Legal de Salud Pública a cargo de la escribana María Candelaria Campias.

En el documento redactado se detalla toda esta historia. Además, el joven adelantó: “Ayer charlé con Luis Pérez y me dijo que esta semana se tendrán novedades, que iba a mandar la inspección en el hospital”.

Luego de la denuncia formal, el joven tuvo inconvenientes para acceder a la historia clínica de su padre. “A mi papá lo sepultamos domingo y el lunes fui a hablar con la directora del hospital. Yo le dije que no me iba a pelear con ella, pero que quería la historia clínica. Me dijo que no me podía dar porque iba a ir presa y que debía asesorarse. Después me hizo conseguir unos papeles y me los terminó dando, pero me hizo firmar una nota formal”, relató.

Además, aseguró que hay faltante de información en el documento entregado. “Yo seré ignorante y todo, pero yo sé que me faltan papeles. En la historia clínica que me entregó no están los movimientos de cuando le dieron el alta el primer día. Pero yo justo saqué una foto con el celular en la planilla que estaba en la habitación así que tengo la prueba que falta” , sostuvo.

Mariano quiere que se haga justicia, pero que también se conozca su historia. “Mi papá me pedía ayuda hasta para ir al baño. No saben lo duro que es ver a una persona que de un día para el otro está con 10 bolsas de cemento arriba del hombro y al otro no se puede ni parar”, cerró entre lágrimas.

