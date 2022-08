Jimena Barón reveló la experiencia mística que vivió junto a su hijo Momo

Para tomar un pequeño descanso, Jimena Barón se fue de vacaciones a Estados Unidos junto a su hijo Momo y su novio Matías Palleiro. Primero estuvieron en Disney y a través de las redes sociales, la cantante documentó el viaje. Allí se lo vio al pequeño feliz disfrutando de todos los juegos que hay en los parques.

Luego se fueron unos días a Miami para descansar y disfrutar de la playa. En esta oportunidad, la actriz y cantante compartió una increíble experiencia mística que vivió junto a Momo cuanod decidieron pasear en un yate por el mar. Durante el viaje, fueron sorprendidos por una particular visita que a la artista la conmovió mucho.

“Una tarde muy mágica de barco. Todo el viaje estuve pensando en cuánto me gustaría tener la suerte de ver de cerca delfines nadando libres”, comenzó diciendo Jimena en su posteo y sumó: “Aparecieron y me emocioné muchísimo”. Acto seguido, Barón explicó por qué le generaba tanta alegría el momento: “Tengo una historia muy flashera con delfines... una tarde hace muchos años, me fui sola a pedir un deseo al mar”, reveló y concluyó: “Que emoción tan grande la vida y las señales y corazonadas”.

Recordemos que este viaje empezó con una “mentira piadosa”. Es que Jimena Barón quería sorprender a su hijo Momo -fruto de su anterior relación con Daniel Osvaldo- con un viaje soñado a Disney y, para eso, decidió hacerle un pequeño engaño. “Le dije a Momo que teníamos que hacer una videollamada con una gente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira”, contó días atrás en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Le di una sorpresa que me tiene loca de felicidad hace como un mes. Tuvo una especie de shock. Tardo hasta la noche en creerme”. “Te amo hijo, hacerte feliz es lo mejor qué me pasa en la vida, si no me quedara sin aire en el espacio te bajaría la luna”, cerró el posteo con dulzura para con su pequeño.

Lo cierto es que finalmente armaron sus valijas y partieron rumbo a Orlando, acompañados por Matías Palleiro, el novio de la cantante. Y desde allí es que, a diario, la exjurado de La Academia comparte con sus seguidores cada momento del viaje, en el que aprovecharon para recorrer todos los parques y también se hicieorn tiempo para disfrutar de las playas de Miami. “Día 1, Animal Kingdom. Momo y su sol en piscis incapaz de no dar amor aún con 34 grados a la sombra. Aún así somos muy felices”, escribió en una publicación donde mostró varias postales, e hizo un pícaro comentario sobre una foto con su pareja: “Matías agarra nalga como quien no quiere la cosa”.

Luego, se trasladaron a Kissimmee, otro ciudad de La Florida, y más tarde visitaron Volcano Bay, un reconocido parque acuático. Y en las últimas horas, desembarcaron en Miami, donde están aprovechando para disfrutar y descansar en las paradisíacas playas que ofrece esa ciudad estadounidense. “Unos mates con arena en la playa”, escribió Barón junto a varias imágenes en la que se la ve luciendo una bikini animal print y recostada sobre la arena.

Infobae