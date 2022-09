Marziotta: “Lo fundamental es la paridad, no los lugares”

De la mano del parlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen, la diputada nacional Gisela Marziotta presentó en Corrientes su libro Las primeras. Mujeres que hicieron historia. Se trata de 26 historias de argentinas que se adelantaron a su tiempo .

Se trata de una compilación de 26 biografías tan breves como atrapantes, que recorren un amplio abanico cronológico de la Argentina, desde Tránsito Cabanillas, la primera beata, nacida en 1821, hasta la joven automovilista Julia Ballario, nacida en 1992.

Son 170 años de historia contra el patriarcado y el machismo, desde la mirada de mujeres que se propusieron lo que ninguna antes.

“El libro me llevó mucho más tiempo del que pensaba. Lo empecé en 2020 y me llevó dos años, pero me servió para ajustar toda la obra”, dijo Marziotta a El Litoral Radio.

De cara al 2023, la diputada nacional destacó “el rol de la mujer y auguró una mayor presencia y siempre con la misma responsabilidad de las mujeres. La paridad es fundamental”.

Marziotta participó ayer de un encuentro en Paso de los Libres, donde junto con Karlen visitó al intendente Martín Ascúa.