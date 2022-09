Jey Mammon contó el tremendo momento que vivió con un espectador

En La Peña de Morfi estuvieron Cachete Sierra y Candela Vetrano promocionando La verdad, una comedia que discute los efectos de, precisamente, la mentira y su gravedad. Jey Mammon en ese momento confesó el desopilante momento que vivió con un espectador.

“Ayer, justo, me vino… Uy, no sé si contarlo. No sé si es para el aire”, empezó diciendo, generando expectativa sobre lo que le había pasado

“Ayer me vino a ver un chabón al espectáculo. Le dije lo bueno que estaba y el chabón, ¡era seminarista! ¡Se iba a hacer cura!”, contó, con humor frente a Jésica Cirio y los ex Casi Ángeles.

EL FURCIO DE JEY MAMMON CON UN ESPECTADOR QUE “ESTABA REBUENO”

Divertido, contó que se sorprendió al recibir la respuesta del hombre. “En realidad me dijo ‘me voy a hacer cura’ y ahí yo le dije ‘¡cómo te vas a hacer cura!’. ¡No lo hagas!”, comentó, risueño.

“No sé si se lo dije o lo pensé, pero a veces no sé si está tan bueno ser honesto”, concluyó, sobre su honestidad brutal.

Fuente: Ciudad.com.ar