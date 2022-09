En Juntos por el Cambio toman distancia de la convocatoria del oficialismo

En Juntos por el Cambio tomaron distancia de la convocatoria al diálogo que impulsa el Gobierno para “recuperar la racionalidad” y “reencauzar la convivencia democrática” tras el atentado que sufrió el jueves pasado la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La intención de la Casa Rosada, que puso sobre la mesa el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, sorprendió a la mayoría de los referentes parlamentarios y partidarios de la coalición, quienes aseguran que no hubo una convocatoria formal de la Casa Rosada para abrir un canal de entendimiento entre el oficialismo, la oposición, gremialistas y empresarios, pese a las conversaciones que mantuvo el funcionario de Alberto Fernández y referente de La Cámpora con dirigentes de la UCR y la CC, entre otros, para acercar posiciones. De Pedro eligió como interlocutores a exponentes del ala moderada de JxC, como Gerardo Morales, Facundo Manes y Emiliano Yacobitti.

“Nadie me llamó. No hubo un contacto ni formal ni informal. No hay nada”, aseguró Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro en Diputados

En el partido fundado por Macri evalúan con desconfianza la maniobra del kirchnerismo, sobre todo, después de que el Presidente y los máximos referentes del FdT acusaran a los líderes de la oposición y los medios de sembrar la violencia. De hecho, De Pedro había apuntado contra la prensa tras el ataque a Cristina. Patricia Bullrich, titular de PRO, descarta de plano aceptar una eventual convocatoria del oficialismo, ya que considera que el Gobierno optó por un discurso “antidemocrático” y “chavista” después del intento de magnicidio. “Ellos ya decidieron quiénes son los culpables: la oposición, la prensa y la Justicia. En este clima de un avance antidemocrático es imposible”, afirmaron en el ala dura de Pro.

Mario Negri, presidente del bloque de Diputados de la UCR en la Cámara baja, sostuvo que tampoco fue contactado por el Gobierno para explorar un acercamiento y dar certezas ante la opinión pública tras el tembladeral político por el intento de asesinato a la vicepresidenta. Lo mismo plantean cerca del radical Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, y de Martín Lousteau, líder de Evolución Radical.

“El ministro del Interior dijo hoy que es momento de convocar al ‘diálogo político para bajar un cambio’. La propuesta todavía no nos ha sido transmitida. Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones”, dijo Negri, quien compartió en sus redes el tuit de De Pedro en el que acusaba a los medios de “sembrar un clima de odio y revancha”.

(AG)